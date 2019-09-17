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低壓帶挾雨「周四起雨更多」！氣象局曝下雨熱區　北部開始秋涼降溫

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲受到低壓帶以及東北風影響，周四起，迎風面北部、東北部水氣多，可能會有局部較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

秋天腳步接近了！氣象局指出，近日吹東北風，再加上低壓帶周四起接近影響，在迎風面的北部及東北部水氣較多，會有局部短暫陣雨，在周末之後更將可以逐漸感受到「一陣秋雨一陣涼」。

氣象預報員林定宜表示，隨著低壓帶接近，北部、東北部雲多更容易下雨，目前預報周四至下周一（19日至23日）低壓帶配合東北風影響，水氣較多，北部、南部、東半部地區有局部短暫陣雨，其中，周五、六（20、21日）低壓會稍為更靠近，因此雨勢會比較明顯，可能有局部較大雨勢發生。至於其他地區，以多雲為主，午後山區則有局部短暫陣雨。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周五、六低壓會稍更靠近，北部、東北部雨勢會比較明顯，可能有局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象局）

至於低壓帶中的熱帶系統發展，目前裡頭的擾動互相干擾，但新的模式顯示，大略會是在接近台灣時，從琉球海面北上，氣象局將持續觀察。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局製作一張圖說明秋季天氣特性。（圖／中央氣象局）

另外，時序正進入秋季，迎風面的北部及東北部在周末之後將可以逐漸感受到「一陣秋雨一陣涼」，屆時高溫可降至30度以下，約27-28度，低溫則約23-24度，但中南部地區高溫仍可達32、33度。

不過，氣象局也指出，這幾天的東北風主要和台灣東方的低壓帶較有關係，與秋天受大陸高壓影響的狀況還是有些差別。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲吳聖宇表示，周四之後的天氣仍有待95W最後的發展確定，變化頗大。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇分析，琵琶颱風如預期的短命，很快就不敵垂直風切而消散在洋面上，在它消散後整個季風環流圈也迅速調整，南側的強風軸逐漸往95W靠攏，一度接近消散的95W最後峰迴路轉又回到了發展的好位置上，配合北側高壓帶來的東北風，環境呈現輻合且正渦，現在仍有垂直風切較大的問題。

吳聖宇說，但是等到整個環流圈往西往南調整後，95W應該會有更好的發展條件，未來這兩天有逐漸增強的機會，中心位置尚未完全穩定，應該還會有調整變化的可能性。

今明兩天（17-18日）受到95W及大陸上高壓共同帶來東北風影響，北台灣有短暫陣雨，溫度較涼，有秋天的感覺，花東地區亦有局部短暫陣雨，但降雨相對少得多，看到陽光機會仍大，溫度越往南越高。中南部在背風面，要注意的還是午後山區的熱對流雷雨，白天依然悶熱，夜晚清晨較為舒適，維持夏天的感覺。

吳聖宇表示，周四（19日）之後的天氣仍有待95W最後的發展確定，變化頗大，需要持續觀察。

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