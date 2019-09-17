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巴基斯坦越境突擊失敗　對印度「舉白旗」收回同袍屍體

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▲▼印度邊防部隊在印巴邊境守衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度邊防部隊示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

印度與巴基斯坦為了爭奪喀什米爾地區的主權，雙方都在實際控制線附近，部署大量軍隊，並展開越境行動，在實控線附近的零星衝突更是不計其數，造成了大量人員傷亡，巴基斯坦日前派出突擊隊越境突擊失敗，數名士兵遭到印軍擊斃，為了取回同袍的屍體，巴軍無奈之下對印軍舉白旗，替同袍收屍。

據《印度時報》報導，9月13日巴基斯坦為了成功收回2具巴軍士兵的屍體，無奈在印巴實控線附近舉起了白旗。印度陸軍高級官員表示，2天內巴軍曾多次試圖以武力的方式奪回屍體，這些嘗試都已失敗告終，「但我們允許巴基斯坦士兵在舉起白旗後，收回兩具屍體」。

據悉，印軍9月10日對巴控喀什米爾的哈吉皮爾地區發動攻擊，巴軍士兵古拉姆.拉索爾就是在當時被印軍射殺的，而另一名死者納亞爾.胡賽因，則是在試圖收回拉索爾屍體時，被印軍射殺。

今年8月份，印巴之間的對峙形勢越發險惡，因為有情報稱，印度即將併吞喀什米爾邦全境，8月5日，印度就出動數萬大軍全面接管了喀什米爾邦，宣布對其進行直轄，廢除其自治權，這片土度的面積大約10萬平方公里。

巴基斯坦在8月初就曾經派出邊境突擊小組試圖滲透進入喀什米爾邦，但印軍早有準備，巴軍這些越境行動都以失敗告終，並且付出了慘重的代價，除了剛收回的2具巴軍遺體外，至少還有5具巴軍屍體在印軍手裡。

巴基斯坦邊境突擊小組曾在8月1日午夜，企圖越過印巴實控線附近的凱蘭地區，滲透進入印控喀什米爾邦，但這次越境行動並沒有成功，遭到了大批印度邊境武裝的伏擊，至少有5名巴軍士兵在戰鬥中陣亡，其餘的巴軍也只好撤離，但這5具巴軍的屍體，到現在為止，依然還留在凱蘭地區無人認領。印度軍方對此高調發布聲明，「我們的士兵挫敗了巴基斯坦武裝的滲透企圖，並造成了重大傷亡」。

巴軍舉白旗影片

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