柯文哲突現身中選會　柯媽：他是故意晚點去

記者黃巈禾／綜合報導

針對17日為中選會受理總統連署登記最後一天，截止時間為17時30分，台北市長柯文哲現身中選會一事，柯媽事後向媒體透露，柯文哲是故意晚點去的。

17日為中選會受理總統連署登記最後一天，截止時間為17時30分，就在中選會副主委陳朝建宣佈已結束受理登記，前彰化縣立委黃文玲突然現身要領表為柯文哲登記，遭到拒絕受理，而柯爸、柯媽被目睹在中選會樓下，柯文哲也在中選會附近。

▲柯媽。（資料照／記者林敬旻攝）

事後，柯媽向東森新聞透露，自己是去等人，沒有要幫柯文哲登記，柯文哲身邊幾個醫生好友希望他能去登記，但柯文哲沒有意願，因此，柯文哲明知17時30分截止，就故意晚點去。

柯文哲陣營幕僚表示，黃文玲等一行人下午到市長室勸進柯文哲登記，勸進柯文哲選總統，柯文哲從頭到尾都沒有定見，當時認為過登記時間以為沒事了，確定不會怎麼樣，不過，他們現金也準備好了，連爸媽都帶來台北，柯媽也表示支持，因此，後來柯文哲到中選會去接爸媽回家。

▲黃文玲聲稱要幫柯文哲登記領表，遲到遭中選會拒絕。（圖／記者林敬旻攝）

至於黃文玲聲稱有柯文哲的身分證，柯營幕僚指出，身分證在柯文哲身上，因為柯文哲晚上要趕場去桃園參加活動，5點半就要截止登記了，不可能登記，也沒有委託人去登記。

此外，台灣民眾黨透過臉書粉專聲明表示，柯文哲並未登記，他接獲通知，中選會有眾多支持者期盼柯文哲參與總統大選，然柯文哲仍希望繼續努力市政，為感謝支持者的熱情，前往中選會簡單致意，並希望能將民眾的熱情轉化成支持民眾黨的動力。