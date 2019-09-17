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世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

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▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供）

▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供，下同）

記者林悅／台南報導

世界保生大帝廟宇聯合總會總會長宮、學甲慈濟宮董事長王文宗發表嚴正聲明，強烈抗議，針對近期大陸宮廟申請來台參加宗教慶典活動，屢遭政府主管機構阻擾，立切結書等方式刁難入境，經總會第1屆第4次理監事聯席會議決議列入紀錄，並向政府相關單位提出嚴正抗議。

▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供）

總會長王文宗強調，世界保生大帝廟宇聯合總會將盡全力，維護促進海內外宮廟交流，弘揚保生大帝精神，採取必要措施。

▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供）

世界保生大帝廟宇聯合總會今年9月14日在桃園新屋永安保生宮，召開第1屆第4次理監事聯席會議，共有台灣地區近40間理監事宮參加，來自全台各地600位信眾齊聚桃園保生宮。下午4時30分全體理監事向保生大帝行三獻禮及三跪九叩大禮，配合學甲慈濟宮誦經團及漢聲軒國樂演奏，整個場面肅穆隆重而且相當莊嚴。

總會長學甲慈濟宮董事長王文宗主持理監事會議，首先報告總會目前會員宮廟台灣有234間、大陸有68間、海外有27間，共有329間宮廟，會員數持續增加中，榮譽總會長宮三間：大陸福建漳州白礁慈濟祖宮、廈門青礁慈濟祖宮、泉州花橋慈濟宮，會中並通過泉州文興宮、麒麟山慈濟宮為總會顧問宮。

▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供）

晚宴時，桃園市長鄭文燦親臨祝賀，上台致詞並與全台理監事宮廟敬酒合照，總會長宮學甲慈濟宮董事長王文宗及主辦單位桃園新屋永安保生宮主委莊忠雄，副主委曾義郎，總幹事郭先彰等先後上台歡迎詞，會中配合社區表演，氣氛熱鬧，更展現保生大帝宮廟是一個團結和諧的大家庭。

▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供）

會中宣布11月18日由總會副監事主席宮桃園大園仁壽宮舉辦第1屆第3次會員大會，屆時將有來自海內外超過300間保生大帝宮廟5000人共聚一堂，最後在歡樂中畫下句點，相約明年花蓮保勝宮召開理監事會議再見！

▲世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗，在桃園新屋永安保生宮向保生大帝獻花致意，並召開理監事聯席會議，相互相流。（圖／學甲慈濟宮提供）

▲世界保生大帝廟宇聯合總會指責政府對大陸宮廟立切結書等方式刁難入境。

總會長學甲慈濟宮董事長王文宗表示，這次議程和諧順利，最大遺憾在於原本必須列席這次會議的大陸祖廟福建漳州白礁慈濟祖宮等，因入台申請受限制之故，未能參加，總會對此做成會議記錄，並發表聲明：針對近期大陸宮廟申請來台參加宗教慶典活動，屢遭政府主管機構阻擾，立切結書等方式刁難入境。經總會第1屆第4次理監事聯席會議決議列入紀錄，並向政府相關單位提出嚴正抗議。

總會長王文宗強調，祖先，神明源自大陸，這是歷史事實，不容改變，兩岸宗教交流行之多年，是慎終追遠、傳承中華文化最佳體現，不容汙名，抹紅，抹黑，及假借任何理由限制大陸宮廟來台進行宗教文化交流。世界保生大帝廟宇聯合總會將盡全力，維護促進海內外宮廟交流，弘揚保生大帝精神，採取必要措施。

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