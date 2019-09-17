嘉縣環境清潔競賽　市場、道路、公園與公廁無預警考核

▲▼嘉義縣「環境清潔競賽考核」，針對「市場、道路、公園與公廁」四大項目進行無預警考核。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局7月份起，前往18鄉鎮市公所轄區與村里社區執行環境維護並辦理「環境清潔競賽考核」，內容針對「市場、道路、公園與公廁」四大項目進行無預警考核。16日進行抽籤隨機挑定考核鄉鎮，地點為大林育菁親水公園、新林市場，以及加油站旁道路，縣長翁章梁陪同4名外聘委員進行考核，希望由專家來幫嘉義環境進行健診，實地瞭解嘉義縣需改善的環境，以及未來應持續改進的方向。

▲▼嘉義縣長翁章梁陪同考核團隊進行勘查。（圖／記者翁伊森翻攝）

「嘉義縣環境清潔競賽」自民國91年開始已歷經17年，並在108年度改成「無預警」的方式，由外聘專家來各鄉鎮市及村里，針對「市場、道路、公園與公廁」四大項目進行環境考評，並檢核18鄉鎮市公所平時是否落實維護轄區內環境整潔。

▲▼嘉義縣「環境清潔競賽考核」發現大林地區池塘裡有雜物。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，今年的環境清潔競賽已啟動，此次分為山區、平原區，以及海區，每個鄉鎮市及村里都想爭取最高榮譽，早上的隨機抽籤透過公證人士的考核，期盼每個鄉鎮徹底落實環境清潔。競賽自2002年開始，考核辦法也修正過很多次，希望環境能保持乾淨跟清潔。

考核團隊先前往加油站旁道路進行抽驗，發現加油站路口處的道路上有許多煙蒂，環保局也立即告知加油站負責人員需進行清掃；緊接著在大林育菁親水公園旁鹿堀溝蓄水池岸發現些許廢棄物，路邊以及涼亭也都出現被民眾丟棄一旁的垃圾。

環保局說明，今年的考核「鄉鎮市組」、「村里組」最高獎金分別為100萬與25萬，環保局預計在12月底就可將今年委員考核成績向鄉親公布，到時也會邀請18鄉鎮市公所來參與成績公佈，並由縣長來揭曉今年的環境考核各組名次。

環保局長張根穆進一步解釋，今年考核辦法雖與以往的考核項目較不同，但就是希望各鄉鎮市公所與村里社區在環境改善的工作上，能針對與鄉親最接近的四大項目去維護。期盼結合公部門與民眾的力量，環境才能更向上提升。