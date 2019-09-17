幕後／國師團「憂沒舞台」挾雙親逼參選　柯文哲既無奈又歹勢

▲黃文玲、張凱鈞聲稱幫柯文哲登記領表，遲到遭中選會拒絕。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

17日為2020總統大選獨立參選人登記截止日，台北市長柯文哲上午受訪表態不登記參選、全力衝刺立院席次，沒想到就在截止日不久過後，發生民間友人挾柯爸柯媽盼柯登記參選一事，逼得本來要到桃園出席活動的柯文哲，不得不現身中選會表達立場。也不難看出，不少地方政壇人士將2020的希望寄託在柯文哲身上，最終柯卻不選，讓該些支持柯的人士失望、擔憂失去政治舞台，才發生此段插曲。

根據幕僚透露，柯文哲的「國師團」民間友人17日下午陸續湧進市長室，力圖在時限截止前勸進柯登記參選總統。過程中，「國師們」與市長室幕僚大戰好幾回，包括柯心腹蔡壁如、副發言人陳冠廷、市長室機要陳建璋人都出來「護駕」，一致反對參選，甚至有幕僚索性擋在市長室門口，害怕柯文哲被帶去中選會登記。

柯文哲近來頻頻「巡迴式」下鄉到全台灣各地與民眾互動、會見熱情支持者，過程中也結識許多地方政壇人士。當中有不少人與柯陣營相談勝歡，不只埋下合作伏筆，有的甚至直接達成合作共識，把2020一搏的希望寄託在柯文哲身上。

根據柯文哲的隨行幕僚觀察，隨著郭柯王聯盟動作不斷、話題逐漸炒熱，近幾次下鄉行程可以感受到，不只支持者、粉絲熱情互動，不少理念相同的地方政壇人士，士氣也十分高昂，更吸引不少把未來政治之路寄託柯文哲身上的人帶槍投靠。

儘管柯文哲沒有表態要選總統，甚至不斷暗示「不參選、支持郭台銘」，但這些長期在藍綠夾殺下難以出頭的地方政壇人士，柯文哲所代表的第三勢力宛如黑暗中的希望明燈，因此仍對柯抱有相當大的期待，認為就算沒有「郭柯配」，「郭柯合」在2020也有足夠強勁的衝擊力道。

但千算萬算，這些民間友人、地方政壇人士、國師團，甚至連柯文哲，最後都沒有算到郭台銘竟在最後一刻臨陣縮手不選2020，讓盤算藉由「郭柯合」一舉進軍2020的人士大感失望，轉而希望過去不斷支持的柯文哲能下定決心，在登記截止前的最後時刻參選。

幕僚分析，若柯文哲2020不參選總統、只扮演站台吉祥物的話，不少過去相挺柯的地方政壇人士，最擔憂的就是失去舞台，畢竟這些人之中有不少人也熱衷參與民眾黨，但若柯不參選，聲量勢必落於藍綠之後，未來如果時代力量有動作，民眾黨很容易就被邊緣化。

近柯人士觀察，郭台銘不選事出突然，柯文哲雖然心裡有準備，但長期看下來仍一直認為郭董參選機率高，因此事態發展至今柯也很驚訝。柯目前就是走一步算一步，對於今天前來市府意圖挾持的政壇友人，心裡面其實是「無奈多於怒氣」，對這些過去不斷力挺的友人感到很「歹勢」。

