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921大地震讓134名孩子一夜失去雙親　20年後用故事寫「再見練習題」

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▲▼兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。（圖／記者洪巧藍攝）

▲兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

造成2,000多人死亡的921地震迄今屆滿20年，在這場災難中，有134名未滿18歲且面臨雙親亡故的失依兒，「來不及道別」一直是他們生命中最沈重的負荷。兒福聯盟承諾陪伴並照顧他們走過20年，一起學習如何面對失落，並與悲傷和平共處，現在這些孩子長大了，兒盟以「再見練習題」為主題舉辦921重建20年生命特展，讓他們用自己的故事訴說當時發生了什麼事，後來又是怎麼走到今天，期盼讓社會了解生命教育，也和大家一起練習「說再見」。

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▲「再見練習題」921重建20年生命特展個案故事。（影／兒福聯盟提供）

只要經歷過921大地震，強震襲來伴隨的恐懼感，城鎮中斷垣殘壁與多人傷亡的畫面，讓不少人仍餘悸猶存。當時有134名孩子痛失雙親，有人當年才7歲，竟成一家7口唯一倖存者，有些人才剛出生就只剩孤零零1人，還有人是只剩下兄弟倆相依為命。

▲▼兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。（圖／記者洪巧藍攝）

▲兒盟社工分享陪伴失依兒經驗。

兒福聯盟在地震發生當時就有許多社工進入災區陪伴孩子，更在同年12月於台中成立「家庭重建中心」，承諾陪伴照顧這群失依兒少20年，提供專業訪視輔導及家庭所需服務，7,000多個日子過去了，這群孩子現年平均30歲，根據一份最新調查顯示，他們7成進入就業市場，當中近7成平均每月收入高於3萬，近半步入家庭，近7成表示非常滿意或滿意現在生活。

參與重建專案20年的兒盟社工施靜芳表示，這段時間很多人問「孩子什麼時候變好？什麼時候悲傷結束？」其實失去父母的悲傷，永遠不會有結束的一天，只有深淺的不同。社工和師親孩子一直討論，也努力學習和悲傷和平共處的方式；練習接受和人生失落調適配合的方法。

▲▼兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。（圖／記者洪巧藍攝）

▲失依兒用自己最珍愛的物品點出這段過往故事，也分享現在的自己。

兒盟在服務的過程中也陪伴孩子面對每個年齡階段遭遇的問題，像是年紀大一點的孩子在青春期，與人交往、展開戀愛關係時，會懼怕建立關係又失去而不敢投入；年紀較小的孩子則會面臨與收養人建立家庭關係的磨合，此時社工就得擔任雙方的潤滑劑，幫助互相理解。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，這些照顧陪伴經驗後來也在莫拉克風災、南亞海嘯、中國汶川大地震的重建工作。也進一步發現喪親、失落不只在災難後發生，讓孩子盡早從日常生活中了解生命教育，在發生事件時有能力回應，從而減低影響，也讓更多孩子以同理心來接納或協助其他正受喪親或失落事件影響的兒少。

▲▼兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。（圖／記者洪巧藍攝）

▲兒盟「再見練習題」921重建20年生命特展互動區。

兒盟從2012年起，開始在校園推廣生命教育及失落悲傷輔導工作，更在20年守候承諾圓滿之際舉辦「再見練習題 兒福聯盟九二一重建 二十年生命特展」，與大家分享兒盟與失依孩子們，一起努力跟悲傷和平共處，練習接受的生命歷程，內容包含互動式體驗了解失落經驗、失依孩子分享自身經驗故事以及社工參與這段陪伴的心路歷程。

[台北展覽]
展覽地點：誠品R79 (台北市大同區南京西路16號B1之中山地下街R9光盒及第四廣場)
展覽期間：8/1-9/30

[台中展覽]
展覽地點：中友A棟10F創意平台(台中市北區三民路三段161號)
展覽期間：9/18-10/16

▲▼兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。（圖／記者洪巧藍攝）

▲兒盟舉辦「再見練習題」921重建20年生命特展。

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