川普宣布與日本「初步達成貿易協議」　預料聯合國大會期間簽署

▲川普告知國會，與日本初步達成貿易協議。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普16日表示，已經和日本就關稅障礙與數位貿易問題達成初步協議，預計未來數周內將簽署。此外，川普引用2015年通過的《兩黨國會貿易優先責任法》，代表他無須經過國會表決，即可宣布與他國互相降低關稅。

根據白宮公布的資訊，川普已經告知國會，與日本達成初步貿易協定，打算於未來數周內敲定。川普同時提到，在數位貿易方面，也將會與日本簽訂一份行政協定（executive agreement）。

川普說，「政府期待繼續與國會合作，進一步與日方談判，以達成全面性貿易協議，從而使美國和日本的貿易實現公平與互惠。」

日本外務大臣茂木敏充表示，希望川普政府能在達成最終貿易協議前，先停止對汽車加徵關稅的威脅；茂木敏充在東京接受媒體訪問時提到，日本考慮將汽車關稅涵蓋其中的語句。

雖然貿易協議的關鍵細節仍然未定，但有知情人士向彭博社透露，在目前的條件下，日本不會增加美國稻米的進口額。日本是美國稻米最大的出口市場，知情人士說，川普政府希望此問題能在在第二階段談判中取得協議。

自從美國商務部2月表明進口汽車和汽車零件可能危害國家安全後，新關稅威脅就籠罩在汽車產業上頭。川普與日本首相安倍晉三8月在G7峰會上宣布「原則上」達成協議，將降低農業和工業產品的關稅稅率，但不包括汽車。川普和安倍當時表示，希望能在本月稍晚的聯合國大會期間簽署協議。

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