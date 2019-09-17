嘉勉國際小學數學競賽得獎學生　議長郭信良頒獎狀獎品

▲台南市議會議長郭信良，嘉勉國際小學數學競賽得獎學生陳柏辰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小學生陳柏辰，參加2019年8月1日至6日在南非德班市舉辦的2019國際小學數學競賽，成績優良，9月17日上午台南市議會特予嘉勉，議長郭信良及議員陳怡珍，頒發獎狀及獎品給陳童，並與永福國小校長楊淑晏等師長共享得獎的喜悅。

議長郭信良指出，今年參賽的台灣代表隊中，台南市只有陳柏辰小朋友入選，這已經很不容易；更難得的是，大部分的隊員都是國小六年級的學生，而陳童只有五年級，可見陳童對數學的愛好啟發得早，未來在數學方面的發展充滿潛力。

郭信良進一步說明，想加入台灣代表隊，要先通過國內兩階段的遴選，競爭激烈；最後全國只選出12名隊員出國參賽，每位隊員都實力堅強。陳童這次雖然在個人賽只拿到佳作的成績，但同時還獲得團體賽冠軍、隊際賽冠軍，以及益智遊戲冠軍，整體成績令人讚賞。

郭信良藉由今日嘉勉陳童的機會，鼓勵陳童繼續鑽研數學；數學是許多學科的敲門磚，保持對數學的興趣，對未來進一步的學習一定有所助益。郭信良也祝福陳童明年再接再厲，繼續參加比賽，厚植自己的實力，也開拓見識。

依據九章數學教育基金會網站資料，國際小學數學競賽是「國際數學競賽」之一。國際數學競賽是由高雄師範大學於1999年所創辦的「青少年數學國際城市邀請賽」，以及泰國教育部於2003年創辦的「國際小學數學競賽」於2008年起合併而成的國際賽事。