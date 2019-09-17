　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉勉國際小學數學競賽得獎學生　議長郭信良頒獎狀獎品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會議長郭信良，嘉勉國際小學數學競賽得獎學生陳柏辰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會議長郭信良，嘉勉國際小學數學競賽得獎學生陳柏辰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小學生陳柏辰，參加2019年8月1日至6日在南非德班市舉辦的2019國際小學數學競賽，成績優良，9月17日上午台南市議會特予嘉勉，議長郭信良及議員陳怡珍，頒發獎狀及獎品給陳童，並與永福國小校長楊淑晏等師長共享得獎的喜悅。

議長郭信良指出，今年參賽的台灣代表隊中，台南市只有陳柏辰小朋友入選，這已經很不容易；更難得的是，大部分的隊員都是國小六年級的學生，而陳童只有五年級，可見陳童對數學的愛好啟發得早，未來在數學方面的發展充滿潛力。

郭信良進一步說明，想加入台灣代表隊，要先通過國內兩階段的遴選，競爭激烈；最後全國只選出12名隊員出國參賽，每位隊員都實力堅強。陳童這次雖然在個人賽只拿到佳作的成績，但同時還獲得團體賽冠軍、隊際賽冠軍，以及益智遊戲冠軍，整體成績令人讚賞。

郭信良藉由今日嘉勉陳童的機會，鼓勵陳童繼續鑽研數學；數學是許多學科的敲門磚，保持對數學的興趣，對未來進一步的學習一定有所助益。郭信良也祝福陳童明年再接再厲，繼續參加比賽，厚植自己的實力，也開拓見識。

依據九章數學教育基金會網站資料，國際小學數學競賽是「國際數學競賽」之一。國際數學競賽是由高雄師範大學於1999年所創辦的「青少年數學國際城市邀請賽」，以及泰國教育部於2003年創辦的「國際小學數學競賽」於2008年起合併而成的國際賽事。

ET快訊
8組人完成總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰
柯文哲差一秒選總統！5hrs搶柯大戰　國師團衝市府幕僚擋
瑪莎拉蒂直撞貨櫃車底...「海神三叉戟」噴飛　駕駛慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

花蓮打造「花園城市」玩真的！　 教育訓練+獎金鼓勵

歌謡連結部落美食説故事！「餐桌上的部落旅行」進化版即日起線上開賣

防災日大武試放海嘯警報 　簡訊、廣播通知免緊張可正常作息

翁章梁兌現承諾　嘉縣30日發放重陽禮金近十萬長者受惠

嘉縣強力取締王祿仙　呼籲民眾拒買不實產品

嘉勉國際小學數學競賽得獎學生　議長郭信良頒獎狀獎品

台南孔廟園區髒亂丟臉丟到國外去！　郭信良批市府螺絲掉了

陸生尋找失聯10餘年叔叔　警憑「1張舊照」讓他中秋團圓

嘉縣首辦「消防人員生存訓練」　力求救災零傷亡

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

花蓮打造「花園城市」玩真的！　 教育訓練+獎金鼓勵

歌謡連結部落美食説故事！「餐桌上的部落旅行」進化版即日起線上開賣

防災日大武試放海嘯警報 　簡訊、廣播通知免緊張可正常作息

翁章梁兌現承諾　嘉縣30日發放重陽禮金近十萬長者受惠

嘉縣強力取締王祿仙　呼籲民眾拒買不實產品

嘉勉國際小學數學競賽得獎學生　議長郭信良頒獎狀獎品

台南孔廟園區髒亂丟臉丟到國外去！　郭信良批市府螺絲掉了

陸生尋找失聯10餘年叔叔　警憑「1張舊照」讓他中秋團圓

嘉縣首辦「消防人員生存訓練」　力求救災零傷亡

越焦慮、越愛跟風！專家打臉「做自己好難」盲點...懂低調才是黑馬

華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

紅黑白配色加上歐式水晶吊燈　Thai J鍋物用餐環境好奢華

中職／擺脫8月低潮！林羿豪不只有球速：用腦去投

花蓮打造「花園城市」玩真的！　 教育訓練+獎金鼓勵

歌謡連結部落美食説故事！「餐桌上的部落旅行」進化版即日起線上開賣

防災日大武試放海嘯警報 　簡訊、廣播通知免緊張可正常作息

SIM卡漏洞遭SimJacker入侵！ 駭客發送簡訊即可監控掌握手機　10億用戶面臨威脅

翁章梁兌現承諾　嘉縣30日發放重陽禮金近十萬長者受惠

地方熱門新聞

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

《ETtoday新聞雲》最新民..

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

三峽國光青年社會住宅開跑

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

守護幼苗專案　警加強稽查幼童車

花蓮中橫台8線落石砸車　今晚雙..

台南永康林燕祝競選總部搶先設置..

視察七堵正光公園改造

土地公廟蛇蛋　孵出7條紅斑蛇

台南藍軍請郭董重回國民黨

歌唱比賽陳亭妃奪冠

更多熱門

相關新聞

台南孔廟園區髒亂丟臉丟到國外去！

有旅外市民帶著外國友人到台南孔廟參觀，看到孔廟文化園區環境髒亂，讓人臉上無光，所以向台南市議會郭信良議長反映，郭信良專程前往察看，只見人行道上厚厚一層落葉，路旁的植栽也久未打理，蕪雜無章，郭信良直道真是丟臉丟到國外去！

郭董若找朱搭檔　他預言：韓完了

學甲警破獲強搶民車案郭信良頒獎

頸椎手術暫時癱瘓郭信良慰問

長中李思翰獲IMC數學競賽銀獎

關鍵字：

小學數學競賽得獎郭信良

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面