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太離奇！迷糊男夜市騎錯機車　同型同色車不同鑰匙竟可發動險涉竊案

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▲文山二警分局景美所警員細心調查，化解這場離奇騎錯機車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警分局景美所警員尤嵩元細心調查，化解這場離奇騎錯機車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

景美夜市日前發生一起男子誤認同型同色的機車為自己愛車，但居然可用自己鑰匙發動、該名騎士把機車騎回家後，才發現自己騎到別人機車，嚇得趕緊把車騎到派出所請求請方協助，警方檢視這輛被誤騎機車鎖頭並未遭到破獲，感到嘖嘖稱奇不可思議。

▲文山二警分局景美所警員細心調查，化解這場離奇騎錯機車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警分局景美所警員尤嵩元細心調查，化解這場離奇騎錯機車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警局景美派出所警員尤嵩元獲日前獲報後對劉姓騎士說法存疑，警方初步調閱監視器，發現男子騎錯機車的當晚，有兩輛同廠牌款式和顏色相同的機車，剛好同一時間停在景美夜市同條街上，但劉男搞錯愛車，卻可以用自車鑰匙發動別人的機車「天啊！這機率簡直比被雷打到還低！」

兩輛機車唯一可辨識不同的地方是車牌號碼。讓警方與相當驚訝，警員尤嵩元理解前因後果後，立即通知遭誤騎機車的車主到派出所，劉男頻頻向車主致歉，車主表示覺得不可思議，隨後警方陪同車主檢視及確認其機車無遭破壞、偷竊事實後，讓兩名車主領回其機車。

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