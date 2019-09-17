8組人申請總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰





▲中選會副主委陳朝建公告總統副總統領表登記截止。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

根據中選會12日發布的總統選舉公告，13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人；而從13日至17日下午17時30分申請登記時間截止，總共有50人前來領表，但僅只有8組人馬申請登記。

申請登記的8組人馬，第一組是黃多玉（釋悟善禪師）和張幼薇，黃多玉是悟善文化基金會創辦人，佛教法名釋悟善禪師，來自韓國的華僑，自稱「史上第一個出家人登記選總統」，其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

▲釋悟善禪師。（圖／釋悟善禪師提供）

第二組是藍信祺、胡宗偉，藍信祺於2019年1月、3月在臉書寫道要公開處決民進黨、國民黨的人，還指名道姓罵總統蔡英文是畜生。藍信祺也是前10大槍擊要犯，17歲時曾犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，出獄後於2011、2015年以「世界台灣皇帝」身分，兩度宣布參選總統。

▲藍信祺。（圖／翻攝自藍信祺臉書）

第三組為曾坤炳、黃源誠，曾坤炳是國家改革促進會理事長，曾擔任過2屆台中市議員、民進黨台中市黨部主委，2009年以無黨籍身分參選澎湖縣長。第四組則是中國紅色統一黨主席黃榮章、柯振榮。

截止登記的最後一天，則有4組完成登記，分別是第五組新黨總統參選人楊世光、律師陳麗玲，第六組代表喜樂島聯盟的前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯，第七組王堯立、江丁威，第八組為梅峯、張建富。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

呂秀蓮17日上午前往中選會，以籃子裝取百元鈔票，繳納100萬新台幣的保證金，一綑綑的百元現鈔讓中選會人員花了不少時間點鈔。呂秀蓮指出，看到國內藍綠惡鬥、貧富懸殊，年輕人無助而且無望，特別是大陸虎視眈眈，擔心台灣會不會像鐵達尼號撞上冰山。「謝謝喜樂島，好久的耐性說服我，還有很多我們會並肩作戰的政黨代表，接下來要來發表這次參選宣言，就知道多有信心。」

對於黨籍的問題，呂秀蓮說，一張票、一顆心，人民作主的時候，有人捐給你很多錢，但在票匭投給別人，那顆心也不會屬於你，「我很早宣布，民進黨已經不是當年的民進黨，所以我心靈脫黨，因為我還很愛民進黨，我捨不得我擁有的黨證交回去」。

▲新黨總統參選人楊世光前往中選會領表登記。（圖／記者林敬旻攝）

楊世光也在上午抵達中選會，他強調，選舉的唯一主張，就是台灣要維持現狀，一國兩制將是台灣最好的選擇，台灣很好，很有能力，可是台灣年輕人缺乏的是好的機會，要讓台灣有好的機會，維持現狀的可能，「一國兩制是最重要、最好、甚至是唯一個選擇」。

楊世光指出，「今年登記要100萬的保證金，100萬可能可以救急，但不能就窮，100萬可能可以救人，可是我們想拿來救國」；希望大家在未來的45天可以支持新黨、支持楊世光，將不法圖利的蔡英文政府給拉下台；今天會公佈第一波連署點，強調會保障連署者的個資不外洩。

根據規劃，中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。

►「即日起，我退出老化黨。」