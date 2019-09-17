　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8組人申請總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中選會副主委陳朝建公告總統副總統領表登記截止。（圖／記者林敬旻攝）

▲中選會副主委陳朝建公告總統副總統領表登記截止。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

根據中選會12日發布的總統選舉公告，13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人；而從13日至17日下午17時30分申請登記時間截止，總共有50人前來領表，但僅只有8組人馬申請登記。

申請登記的8組人馬，第一組是黃多玉（釋悟善禪師）和張幼薇，黃多玉是悟善文化基金會創辦人，佛教法名釋悟善禪師，來自韓國的華僑，自稱「史上第一個出家人登記選總統」，其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

▲▼釋悟善禪師付清100萬登記選總統。（圖／釋悟善禪師提供）

▲釋悟善禪師。（圖／釋悟善禪師提供）

第二組是藍信祺、胡宗偉，藍信祺於2019年1月、3月在臉書寫道要公開處決民進黨、國民黨的人，還指名道姓罵總統蔡英文是畜生。藍信祺也是前10大槍擊要犯，17歲時曾犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，出獄後於2011、2015年以「世界台灣皇帝」身分，兩度宣布參選總統。

▲▼藍信祺。（圖／翻攝自藍信祺臉書）

▲藍信祺。（圖／翻攝自藍信祺臉書）

第三組為曾坤炳、黃源誠，曾坤炳是國家改革促進會理事長，曾擔任過2屆台中市議員、民進黨台中市黨部主委，2009年以無黨籍身分參選澎湖縣長。第四組則是中國紅色統一黨主席黃榮章、柯振榮。

截止登記的最後一天，則有4組完成登記，分別是第五組新黨總統參選人楊世光、律師陳麗玲，第六組代表喜樂島聯盟的前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯，第七組王堯立、江丁威，第八組為梅峯、張建富。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

呂秀蓮17日上午前往中選會，以籃子裝取百元鈔票，繳納100萬新台幣的保證金，一綑綑的百元現鈔讓中選會人員花了不少時間點鈔。呂秀蓮指出，看到國內藍綠惡鬥、貧富懸殊，年輕人無助而且無望，特別是大陸虎視眈眈，擔心台灣會不會像鐵達尼號撞上冰山。「謝謝喜樂島，好久的耐性說服我，還有很多我們會並肩作戰的政黨代表，接下來要來發表這次參選宣言，就知道多有信心。」

對於黨籍的問題，呂秀蓮說，一張票、一顆心，人民作主的時候，有人捐給你很多錢，但在票匭投給別人，那顆心也不會屬於你，「我很早宣布，民進黨已經不是當年的民進黨，所以我心靈脫黨，因為我還很愛民進黨，我捨不得我擁有的黨證交回去」。

▲新黨總統參選人楊世光前往中選會領表登記。（圖／記者林敬旻攝）

▲新黨總統參選人楊世光前往中選會領表登記。（圖／記者林敬旻攝）

楊世光也在上午抵達中選會，他強調，選舉的唯一主張，就是台灣要維持現狀，一國兩制將是台灣最好的選擇，台灣很好，很有能力，可是台灣年輕人缺乏的是好的機會，要讓台灣有好的機會，維持現狀的可能，「一國兩制是最重要、最好、甚至是唯一個選擇」。

楊世光指出，「今年登記要100萬的保證金，100萬可能可以救急，但不能就窮，100萬可能可以救人，可是我們想拿來救國」；希望大家在未來的45天可以支持新黨、支持楊世光，將不法圖利的蔡英文政府給拉下台；今天會公佈第一波連署點，強調會保障連署者的個資不外洩。

根據規劃，中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
8組人完成總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰
柯文哲差一秒選總統！5hrs搶柯大戰　國師團衝市府幕僚擋
瑪莎拉蒂直撞貨櫃車底...「海神三叉戟」噴飛　駕駛慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／民間友人挾雙親逼參選　柯文哲既無奈又歹勢

帶「市政寶典」拜會盧秀燕　王金平讚：台中很有突破　

8組人申請總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰

夢到柯P選總統！最後1秒壓線失敗…PTT爆卦「Ｊ鄉民」遭起底

柯文哲稱台灣「類固醇政治」　外科醫生的中心思想就是「病人開完刀會活」

北市黨部傾向不開鍘郭台銘　國民黨：不參選總統就沒違反黨紀

郭台銘不選了...陳其邁喊話韓國瑜：民調倒數不會因此不見

黃文玲衝市長室勸進一個下午　柯文哲現身中選會「接爸媽回家」

李佳芬娘家祖墳違法濫葬農地　補陳意見函文仍被開罰3萬元

連勝文：希望郭台銘能留在國民黨　與韓國瑜一起合作

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

幕後／民間友人挾雙親逼參選　柯文哲既無奈又歹勢

帶「市政寶典」拜會盧秀燕　王金平讚：台中很有突破　

8組人申請總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰

夢到柯P選總統！最後1秒壓線失敗…PTT爆卦「Ｊ鄉民」遭起底

柯文哲稱台灣「類固醇政治」　外科醫生的中心思想就是「病人開完刀會活」

北市黨部傾向不開鍘郭台銘　國民黨：不參選總統就沒違反黨紀

郭台銘不選了...陳其邁喊話韓國瑜：民調倒數不會因此不見

黃文玲衝市長室勸進一個下午　柯文哲現身中選會「接爸媽回家」

李佳芬娘家祖墳違法濫葬農地　補陳意見函文仍被開罰3萬元

連勝文：希望郭台銘能留在國民黨　與韓國瑜一起合作

越焦慮、越愛跟風！專家打臉「做自己好難」盲點...懂低調才是黑馬

華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

紅黑白配色加上歐式水晶吊燈　Thai J鍋物用餐環境好奢華

中職／擺脫8月低潮！林羿豪不只有球速：用腦去投

花蓮打造「花園城市」玩真的！　 教育訓練+獎金鼓勵

歌謡連結部落美食説故事！「餐桌上的部落旅行」進化版即日起線上開賣

防災日大武試放海嘯警報 　簡訊、廣播通知免緊張可正常作息

SIM卡漏洞遭SimJacker入侵！ 駭客發送簡訊即可監控掌握手機　10億用戶面臨威脅

翁章梁兌現承諾　嘉縣30日發放重陽禮金近十萬長者受惠

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

已4組登記繳百萬！2020總統..

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計..

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再..

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支..

郭台銘不選2020　網：台灣沒..

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」

柯文哲「乾妹」黃文玲要幫領表

快訊／郭台銘不選2020　國民..

藍綠對決！小英43％連贏韓國瑜..

幕後／連民進黨都來勸郭台銘「不..

內部民調曝光　郭董內心煎熬

更多熱門

相關新聞

夢到柯P選總統！PTT爆卦「Ｊ鄉民」遭起底

總統登記在17日晚間5時30分截止，但PTT一名網友jamdali下午4時42分時以「夢到柯文哲要選」為題發文，引起網友熱烈討論。然台北市長柯文哲壓線登記失敗，最後未登記連署，該文轉而被網友噓爆，過去的發文也瞬間被起底。

國師團挾雙親逼柯　2副手讓幕僚傻眼

5小時搶柯大戰　幕僚人牆擋國師團

連勝文：希望郭台銘能留在國民黨

郭柯破局、藍綠撕裂台灣　民眾黨能成「關鍵少數」？

關鍵字：

總統連署呂秀蓮黃多玉釋悟善禪師藍信祺2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面