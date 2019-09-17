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柯媽大爆料「有人叫他去」！柯文哲到中選會　雙親現身等人：柯故意晚點去

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記者許力方、楊亞璇／台北報導

2020大選選戰詭譎多變，17日下午登記截止，8組候選人全數出爐，柯文哲一直到最後一秒現身中選會，仍來不及登記領表，當時「乾妹」前彰化縣立委黃文玲還要幫領表被拒，一度爆發衝突，連柯爸、柯媽也被捕獲現身，柯媽受訪時爆料，是去「等人」，並未幫忙登記，還說是「有人叫他（柯）去」。

柯文哲幕僚透露，黃文玲等「國師團」一行人，17日下午跑到市府勸進，捧著百萬現金，還把雙親帶來台北，柯媽也表態支持，但柯從頭到尾都沒有定見，以為過了登記時間就沒事了，後來趕緊到中選會接爸媽回家。

▲▼柯媽大爆料「有人叫他去」！柯文哲到中選會　雙親現身等人：柯故意晚點去。（圖／東森新聞）

▲雙親現身中選會等人！柯媽大爆料：有人叫柯文哲去選。（圖／東森新聞）

▲黃文玲聲稱幫柯文哲登記領表，遲到遭中選會拒絕。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃文玲聲稱幫柯文哲登記領表，遲到遭中選會拒絕。（圖／記者林敬旻攝）

黃文玲傍晚5時30分抵達終選會，拿出自己的身分證要求登記，但因為過了領表時間，沒辦法登記，慘遭中選會副主委陳朝建拒絕，宣布已經結束受理登記，讓柯粉們氣憤拍桌，一度引發火爆衝突。

登記截止前最後一刻，柯文哲被目擊現蹤中選會附近，但沒有上樓就搭車離開，仍來不及申請，柯爸、柯媽也出現中選會樓下。當時柯文哲回應，是因為今天媽媽來，「不是超過時間了嗎？」

對此，柯媽媽接受《東森新聞》訪問時坦言，她是去「等人」，並未幫柯文哲登記，還爆料柯文哲是「故意晚點去」、「他不要登記」，至於為何還要前往中選會？她則說是「有人叫他去」，好幾個醫生友人叫柯去登記，但他們仍強調「不希望兒子出來選」，最後也來不及完成登記。

對此，台灣民眾黨發聲明強調，柯文哲主席並未登記參選！柯接獲通知，中選會有眾多支持者期盼參選，但他仍希望繼續努力市政，為感謝支持者的熱情，才會前往中選會簡單致意，並希望能將民眾的熱情轉化成支持民眾黨的動力。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼柯文哲最後一刻現身中選會：不是超過時間了嗎？（圖／記者黃國霖攝）

▲▼柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

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