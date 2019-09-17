帶「市政寶典」拜會盧秀燕　王金平讚：台中很有突破　

▲盧秀燕一見到王金平，先是深深一鞠躬。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前立法院長王金平17日下午拜會台中市長盧秀燕，希望以他在中央的經歷，提出各縣市的發展規劃建議，這次帶來台中7大發展方向的「市政寶典」，王稱讚台中在盧秀燕主政下很有突破，盧則說，她和王前院長有很深的同事情誼，很感謝王對台中的關心和協助，一起讓台中更美好。

▲盧秀燕和王金平聊起過去點點滴滴，愈聊愈開心。（圖／記者鄧木卿攝）

王金平選在郭台銘宣布不選總統的隔天拜會盧秀燕，即使盧說，這項拜會早在10多天前原本就約好，後來碰上她要出國考察，才延到今天，但還是吸引大批媒體到訪。

▲盧秀燕和王金平兩人雙手緊握，感情深厚。（圖／記者鄧木卿攝）

王金平下午3點多抵達台中市政府，2人一見面，盧先是深深一鞠躬，然後4手緊握，顯示出深厚感情，盧說，她擔任6屆立委，有5屆是王擔任院長，王前院長一直都很關心市政發展，10幾天前，王說想來市政府看一看，但她當時忙著要出國，最近兩天又聯絡上，她深覺不好意思，就趕快約定，她非常謝謝王前院長的指導，也希望市政府新的施政團隊上任以後，能好好服務台中市民。

王金平說，他老早就規劃出國政白皮書，並且針對各縣市不同發展特性而設計，讓國政結合市政，以雲林為例，當初在王金平之友會成立的時候，就把整個內容向縣民簡報，那張最大的圖表，還放在縣政府，提供給縣民可以看到自己的家、土地未來可能會變成什麼規劃區，彰化已去過，未來還約好新北市和宜蘭。

盧秀燕也分享和王前院長過去的點點滴滴，她說，第一次當選立委時，正好碰上王前院長競選院長，她希望上台北投票支持，苦於當時即將臨盆，王前院長一句「我幫妳」，協助尋找醫院，讓她無後顧之憂，她笑說自己「挺著一個超級大肚子投票」，卻很安心，至今仍感念在心。

兩人閒話家常許久，互動熱絡，一度忘了時間，王前院長看著窗外建設，稱讚「台中真的非常美麗！」盧秀燕說，台中綠美圖已在昨日動工，圖書館、美術館「雙館共構」，未來將為台中再添一座世界地標，此外，水湳國際會展中心也已經動工。

王金平行特地為台中規劃7大政策規劃建議，由前國家發展委員會副主任委員黃萬翔一一說明，包括「一都六核智慧城市、二港三心經貿之都、三縣中台亞太門戶、四縣四高輻狀路網、五鐵鏈結軌道系統、六合加值基金財務、七線三向藍海網路」，黃強調，台中有潛力，更有實力，足以發展成為亞太國際新門戶。

盧秀燕最後感謝並表示，王前院長是政壇前輩，更是她的老長官，王前院長一直很關心市政發展，歡迎老長官多來台中走走，隨時給予指導，一起讓台中這座城市更美好。