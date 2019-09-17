翁章梁兌現承諾　嘉縣30日發放重陽禮金近十萬長者受惠

▲▼ 嘉縣九月底開始發放重陽禮金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為傳統農業大縣，截至今年8月底老年人口比例19.42％，連續10多年高居臺灣本島之冠。嘉義縣長翁章梁為兌現「敬老不減」政見及表達對長者敬賀之意，9月30日起至10月4日將由府內同仁親往村里發放重陽節敬老禮金，65歲、90歲及百歲以上長輩可以分別領到3000元、6000元、9000元禮金。

▲▼ 嘉縣發放重陽禮金，預計將有近十萬長者受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，推展老人福利一直是縣府重視的施政議題，長者長年為家庭和這塊土地辛苦打拚，政府有責任照顧與關懷老人家的晚年生活。

嘉義縣社會局指出，敬老禮金發放對象為嘉義縣民於重陽節年滿65歲（含當日，以實歲計）、且於6個月前已設籍嘉義縣，重陽節當日前一個月仍持續在籍者。全縣符合65歲以上發放敬老禮金的人數有九萬八千多人，65歲至89歲的老人家每人可領取禮金3,000元，90歲至99歲6,000元，百歲以上人瑞每人禮金9,000元。

社會局長李政毅指出，重陽節敬老禮金現金親送發放已行之多年且深獲好評，今年9月30日至10月4日將至各村里親發或定點發放重陽禮金，為提供民眾多元選擇2018年起增加匯款方式，今年選擇匯款方式的人數有4,469人，占可領取人數4.5%。

李政毅提醒鄉親，重陽節發放期間，領取現金的長輩需備妥身分證及印章等相關資料，發放禮金的縣府員工，都會穿著背心及配戴識別證至各鄉鎮市公所發放，以表示重陽佳節對長輩的敬意。