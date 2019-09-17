夢到柯P選總統！最後1秒壓線失敗…PTT爆卦「Ｊ鄉民」遭起底

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

總統登記在17日晚間5時30分截止，但PTT一名網友「Ｊ鄉民」下午4時42分時以「夢到柯文哲要選」為題發文，引起網友熱烈討論。然台北市長柯文哲壓線登記失敗，最後未登記連署，該文轉而被網友噓爆，過去的發文也瞬間被起底。

「Ｊ鄉民」在PTT八卦版以「夢到柯文哲要選」發文，內文為「夢到柯文哲20分鐘之內，也就是公務人員5點下班前，會領表登記參選總統。X你X」。

該文PO出後立刻引起網友朝聖，「真的？快備份」、「先知還是喇叭呢？」、「留個名 事實補推」、「你是柯文哲親信嗎？」、「到此一遊，拿帳號做賭注的爆掛」、「假新聞跟先知一線之隔」、「機率很低，真中算你厲害，沒中補噓」。

「Ｊ鄉民」的帳號在PTT論壇的登錄次數多達4879次，第一次發文時間為2006年9月25日，是一名資深鄉民；「Ｊ鄉民」曾在文章2006年、2009年時的兩篇文章透露，他的名字叫「李OO」，以發文時間來看，確實為一名資深鄉民。

▲「Ｊ鄉民」爆料，夢到柯文哲將參選2020。（圖／翻攝PTT）



「Ｊ鄉民」使用PTT的頻率之高，幾乎在各個看板都發過文章，總文章數量為175則，其中也談及他花費2個半月減肥8公斤的心得，曝光身高188公分、體重從90公斤變為79.5公斤。

記者發現，「Ｊ鄉民」很常刊登音響、耳機等二手硬體的販賣文，也常到NBA遊戲、3C硬體的看板留言討論，更曾跟風發文「小魏學分滿級分」等文章，此帳號不像販售給公關公司的人頭帳號。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」