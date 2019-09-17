福音！財務困難欠稅申請分期繳納　罰鍰可以免計息

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

欠稅者注意！財政部發布解釋令，如果因為客觀事實發生財務困難，申請分期繳納所得稅及罰鍰，其中罰鍰的部分可以不用加徵利息，財政部官員表示，未來修正稅捐稽徵法時，也會將相關原則明確入法，對於有財務困難的欠稅者來說，算是一項福音。

財政部發布「補充核釋申請加計利息分期繳納所得稅案件之處理原則」納稅義務人因客觀事實發生財務困難，不能在繳納期間繳清營所稅與綜所稅，申請分期繳納欠稅與罰鍰，罰鍰的部分可以不用計息。

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舉例來說，假設納稅義務人欠稅100萬元，並且遭處罰鍰50萬元，因為客觀事實認定，像是納稅義務人失業、或者公司的營收所得淨額連續減少至少一定程度，而無法一次付清，向國稅局申請分期繳納並核准通過，過去不論本稅或者罰鍰，也就是150萬元都要計算利息；但是未來只要100萬元要計算利息、50萬元就不用計息。

官員表示，過去納稅義務人欠稅如果遭到強制執行，到了行政執行署也可以申請分期，且罰鍰的分期可以不計息；所以放寬解釋對於裁罰可以趨於一致，目前計算利息是以台銀的存款利息作為基準，利率也不會太高。

官員說，解釋令即日起生效之後，尚未徵起之罰鍰利息，都適用新的規定，官員解釋，這有兩種情況，就是如果新申請分期案件且符合條件，就可以不計息；另一種就是正在繳納中的案件，原本已經收息的無法退還，但是下一期就可以免計算利息。