　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

阿里巴巴、騰訊也被盯上！美官員：若北京提出要求　他們沒能力說不

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿里巴巴。（圖／CFP）

▲阿里巴巴。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

華為自從5月被美國以威脅國家安全為由封殺後，現在又有美國官員指控「阿里巴巴、百度及騰訊」（Alibaba、Baidu、Tencent，被合稱BAT）等科技巨擘也可能為中國政府從事間諜活動，他們認為若中國官員提出協助的要求，這些企業沒有能力說「不」。

據香港經濟日報引述美國網路媒體《Quartz》報導，美國國務院11日發布的文件顯示，國務院所屬的國際安全與防擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）助理秘書福特（Christopher Ashley Ford）曾在一次於華盛頓舉行的會議中表示，除了華為，美國也應注意如阿里巴巴和騰訊等中國科技公司。

▲▼騰訊。（圖／CFP）

▲騰訊。（圖／CFP）

福特說，不論在事實上或法律上，在某些重要方面或出於某種目的，華為、騰訊、中興、阿里巴巴和百度等企業會成為國家機器，若被中國官員提出協助要求，它們沒有任何能力向中方說「不」。他再稱，雖然北京要求協助的機會不會定期出現，但只要有心想利用，發生的可能性很高。據悉，阿里巴巴、騰訊、百度和中興均未對此報導發表回應。

此外，有分析認為，福特的言論，可能使這些企業之後難以在美國展開更廣的業務或投資。而大陸外交部發言人華春瑩則批評，福特的演講罔顧事實，肆意抹黑、歪曲中國的內外政策，鼓譟煽動「中國威脅」，充分暴露出美國內一些人頑固保持冷戰零和思維。

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

▲百度。（圖／CFP）

華春瑩再批美方炮製和散播華為5G網絡安全威脅，但從未拿出過任何證據，她說德國《每日鏡報》報導稱，英國、德國及歐盟都沒有發現華為存在明顯後門，但美國思科設備自2013年起已經有10起「後門」事件。

最後，華春瑩強調，「如果想確保網絡安全，那麼應當防備的不是中國的華為，而恰恰是美國的思科和蘋果。」

▲華為Q2在大中華區表現良好，銷量攀升31％。（圖／路透） 

▲華為。（圖／路透）

ET快訊
國師團抱百萬「挾雙親」逼柯選總統！2副手人選曝光　幕僚超傻眼
登記參選要1500萬！柯文哲問「有沒有錢？」　陳佩琪秒回2字
最新畫面曝！惡煞砸毀倉庫大門　連千毅122字回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

阿里巴巴、騰訊也被盯上！美官員：若北京提出要求　他們沒能力說不

華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

影／黑色物體在水中擺來擺去！　三峽大壩驚現「水怪」　工作人員撈到了

影／客車行駛中未關門…她「起身助跑」展臂跳車！　臉砸地四肢變形慘死

中索何時建交　陸外交部回應「瓜熟蒂落 水到渠成」

9歲女兒頭朝下趴水面！爸看一眼「以為練閉氣」繼續滑手機…她嘴發紫昏厥了

對台友邦繼續實行「外科手術」　陸學者：目標拿下個位數

影／新郎婚禮爽設「前女友桌」！7辣妹盛裝出席「砸場」…圍一桌擺POSE狂拍照

浙台會簽1418億投資　蕭萬長籲陸方落實對台優惠

華聞快遞／大陸首家台資合作醫院「廈門長庚醫院」正式掛牌

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

阿里巴巴、騰訊也被盯上！美官員：若北京提出要求　他們沒能力說不

華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

影／黑色物體在水中擺來擺去！　三峽大壩驚現「水怪」　工作人員撈到了

影／客車行駛中未關門…她「起身助跑」展臂跳車！　臉砸地四肢變形慘死

中索何時建交　陸外交部回應「瓜熟蒂落 水到渠成」

9歲女兒頭朝下趴水面！爸看一眼「以為練閉氣」繼續滑手機…她嘴發紫昏厥了

對台友邦繼續實行「外科手術」　陸學者：目標拿下個位數

影／新郎婚禮爽設「前女友桌」！7辣妹盛裝出席「砸場」…圍一桌擺POSE狂拍照

浙台會簽1418億投資　蕭萬長籲陸方落實對台優惠

華聞快遞／大陸首家台資合作醫院「廈門長庚醫院」正式掛牌

檢舉達人住30樓「大砲拍違停」！駕駛回頭一看秒傻眼　網：根本狙擊手

王定宇揭索羅門遭「重金挖角」內幕　700字酸國民黨：挖眼睛治近視

用戶快儲水！雲林縣斗六市近千戶停水至21日　每日18時後會恢復供水

徐巧芯點名勸退郭台銘三功臣　網友灌臉書：摸著妳的良心

鹿晗「生日準時舉動」寵關曉彤…1秒不差超即時　網讚：真男人敢做敢當！

主動報備！另一半「5個超甜動作」＝認定你了啦　他默默中幾項？

減肥竟還有時刻表？依照生理時鐘來飲食、運動　瘦身更有效！

玉山銀理專盜領案　金管會要求7營業日內給詳細報告

不斷更新／楊晉豪衝本壘又回頭讓林哲瑄傻眼　悍將白忙一場

瑪莎拉蒂遇貨櫃車「高速撞爛車頭」　30歲男卡車底慘死…酒測值破表

大陸熱門新聞

15歲少女突倒水中！好心男伸手..

新郎設前女友桌！7辣妹盛裝出席..

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

車禍全身皮肉掉！他殘臂縫進肚子..

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！..

「三峽水怪」被捕了　真身曝光！

三寶駕駛突撞鋼柱　白車驚現完美..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

9歲女兒頭朝下溺水！爸看一眼竟..

他和超正未婚妻人行道上被撞身亡

批台會「零邦交」　環時：台灣不..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

三峽大壩驚現「水怪」　工作人員..

更多熱門

相關新聞

最新超美土星照曝光　紀念卡西尼號

美國航太總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）12日發布一張超美的土星肖像照，不僅能清楚看見土星北極的巨大六邊形漩渦，連較暗內環也隱約能見，據悉照片是哈伯望遠鏡於今年6月20日所拍攝，用於紀念2年前墜毀在土星上的NASA太空船「卡西尼號」（Cassini）。

iPhone 11壓低定價策略奏效！在中國大陸預購情況熱門

任正非：華為6G研究領先世界　估10年後使用

「獨家」一詞藏玄機！Apple Arcade遊戲Android平台絕對沒有

美國贏WTO判決　可對歐盟徵110億關稅

關鍵字：

華為阿里巴巴百度騰訊BAT美國間諜華春瑩蘋果思科北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面