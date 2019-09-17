阿里巴巴、騰訊也被盯上！美官員：若北京提出要求　他們沒能力說不

▲阿里巴巴。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

華為自從5月被美國以威脅國家安全為由封殺後，現在又有美國官員指控「阿里巴巴、百度及騰訊」（Alibaba、Baidu、Tencent，被合稱BAT）等科技巨擘也可能為中國政府從事間諜活動，他們認為若中國官員提出協助的要求，這些企業沒有能力說「不」。

據香港經濟日報引述美國網路媒體《Quartz》報導，美國國務院11日發布的文件顯示，國務院所屬的國際安全與防擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）助理秘書福特（Christopher Ashley Ford）曾在一次於華盛頓舉行的會議中表示，除了華為，美國也應注意如阿里巴巴和騰訊等中國科技公司。

▲騰訊。（圖／CFP）



福特說，不論在事實上或法律上，在某些重要方面或出於某種目的，華為、騰訊、中興、阿里巴巴和百度等企業會成為國家機器，若被中國官員提出協助要求，它們沒有任何能力向中方說「不」。他再稱，雖然北京要求協助的機會不會定期出現，但只要有心想利用，發生的可能性很高。據悉，阿里巴巴、騰訊、百度和中興均未對此報導發表回應。

此外，有分析認為，福特的言論，可能使這些企業之後難以在美國展開更廣的業務或投資。而大陸外交部發言人華春瑩則批評，福特的演講罔顧事實，肆意抹黑、歪曲中國的內外政策，鼓譟煽動「中國威脅」，充分暴露出美國內一些人頑固保持冷戰零和思維。

▲百度。（圖／CFP）



華春瑩再批美方炮製和散播華為5G網絡安全威脅，但從未拿出過任何證據，她說德國《每日鏡報》報導稱，英國、德國及歐盟都沒有發現華為存在明顯後門，但美國思科設備自2013年起已經有10起「後門」事件。

最後，華春瑩強調，「如果想確保網絡安全，那麼應當防備的不是中國的華為，而恰恰是美國的思科和蘋果。」

▲華為。（圖／路透）