花蓮打造「花園城市」玩真的！　 教育訓練+獎金鼓勵

▲▼花蓮建構花園城市化，邀集綠美化單位及第一線人員，舉辦景觀施作維護管養及樹木養護教育訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣建構「花園城市、百景花團齊開放綠美化」17日邀集綠美化單位及第一線人員，舉辦景觀施作維護管養及樹木養護教育訓練，說明管養維護及樹木養護的重要性，同時聘請專家示範正確樹木健檢方法與不良枝判斷；教導景觀施作維護及樹木修剪技能景觀樹木種植與移植教學。

訓練課程內容務使參加的132個單位第一線人員皆須了解維護管理是重要的工作，不正確修剪方式，將導致周遭的樹木有倒伏或折斷危險。為了減少綠化景觀遭自然環境或人為破壞，對於現況維護施肥及樹木不良枝修剪判定、下刀作業方式及修剪期間，皆明確且詳盡說明。

景觀養護教育訓練，除了講師講授課程外，還增加第二階段養護說明，針對第二階段（綠美化設置後維護管養）受補助單位施作綠美化設置完成後，得申請1次後續管養費用，依實際丈量維護面積乘以單價30元／㎡計算，每一綠美化點以不超過新台幣2萬元為原則，現場維護管養評比將在今年年10月31日前完成。

▲▼景觀施作維護及樹木修剪技能、景觀樹木種植與移植教學。

環保局長饒忠表示，施作完成後除了美化環境潔淨家園外，更重要是凝聚了村里民們共同維護周遭環境的共識，維護管養對現有基地頗為不易，如何讓綠化景觀及生態環境得以永續，避免疏於照料荒廢成裸露地再次產生髒亂及揚塵問題，除了環保局不定期追蹤管養現況外，鄉親的共同參與維護管養才是永續經營之道。

環保局也將於11月15日前完成公布得獎名單。金質獎：皆可獲獎勵金新台幣8萬元整及獎狀。銀質獎：皆獲獎勵金新台幣5萬元整及獎狀。銅質獎：皆可獲獎勵金新台幣3萬元整及獎狀。

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