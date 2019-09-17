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華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

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▲▼任正非日前接受媒體採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

▲任正非日前接受媒體採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

記者邱茀濱／綜合報導

5G在全世界還未普及，但是6G就已經有人在研發了。華為創辦人任正非日前接受「經濟學人」採訪時就表示，對於6G的研究，「我們是領先世界的」，但他預計10年以後才會開始投入使用，因此轉讓5G的技術不是終結華為的未來，是讓他們獲得資金後更大踏步前進。

華為「心聲社區」日前發布任正非接受《經濟學人》採訪的紀錄，他表示，華為願意一次性地賣5G技術和工藝給予其他國家，讓歐美的5G技術水平追得上華為，但「不等於我們自己不做，我們希望西方能縮短往前走的平台路徑，所以許可其他公司完整拿到我們的技術。」

▲華為在29日於官方微博中表示方舟編譯器將於8月31日開放原始碼。（圖／路透）

▲任正非說，華為6G研究領先世界。（圖／路透）

任正非指出，「對於6G研究，我們也是領先世界的，但是我們判斷6G十年以後才會開始投入使用。因此，轉讓技術不是我們前進的終結，我們獲得資金以後會更大踏步前進。」因為他認為把5G許可權轉讓後，會得到一部份的錢，這部分的錢就像柴火一樣，「柴火可以把我們未來的科學研究燒的更旺。」

此外，自從華為被列入美國「實體清單」後，是否能繼續成長，任正非則說，截至8月，華為的收入累計增長19.7%，但利潤和去年持平，沒有增加，而利潤沒有成長的原因主要是華為戰略投入大幅度增加。

他解釋，「我們增加了幾千名員工，這些員工都是高素質人才，比如一些天才少年、應屆畢業的博士，他們來主要是要修補我們被實體清單擊穿的『洞』。現在從5G到核心網路的『洞』我們已經補完了。」

▲華為任正非訪談。（圖／取自微博）

▲華為創辦人任正非。（圖／取自微博）

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