台南出現第4例腸病毒71型感染併發重症　家長小心學童重症前兆

▲台南市出現今年第4例腸病毒71型感染併發重症確診個案，所幸經治療後已出院，衛生局提醒家長小心學童重症前兆，並要勤洗手、注意消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市出現今年第4例腸病毒感染併發重症確診個案，個案為下營區7歲男童，9月1日發病，9月4日因症狀持續且出現疑似肌抽躍、手足口病及對答反應慢等情形，經區域醫院就醫後轉診至醫學中心收治住院，經檢驗確認個案感染腸病毒71型引起腦炎，所幸個案經治療後已出院。

台南市政府衛生局指出，目前全國累計37例重症確診個案，腸病毒71型達28例，腸病毒D68型、克沙奇A6型、克沙奇A10型者各2例，克沙奇A9型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。衛生局提醒，台南市腸病毒疫情仍處於高峰，台南市2019年度第37週門急診就診人數為2090人次（流行閾值910人次），民眾仍不能掉以輕心。

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衛生局說，腸病毒71型於台南市社區陸續檢出，且該病毒感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺，因此民眾、學校或教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，洗手時應優先使用肥皂，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應執行手部衛生，請確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm漂白水」進行消毒，泡製方法為： 100c.c.市售5％漂白水加入10公升清水後混和均勻，針對玩具、教具、桌椅、樓梯扶手等擦拭；家中孩童如有身體不適應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

衛生局再次呼籲，家長特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，台南市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家，成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院，以便掌握治療之契機。