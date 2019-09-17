國師團抱百萬「挾雙親」5小時逼柯選總統！2副手人選曝光…幕僚超傻眼

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國師團抱百萬「挾雙親」5小時逼柯文哲選總統！2副手人選曝光…幕僚超傻眼

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圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲確定不連署參選總統，但本刊掌握，今天中午開始，柯的民間友人「國師團」與市府幕僚大戰5小時，10多名國師團分批趕赴市長室勸進柯文哲參選，不但開出2名副手人選並拿出連署登記的100萬元登記保證金，甚至還把柯文哲父親柯承發、柯媽媽何瑞英帶到中選會現場，趕在截時時間前要逼柯文哲就範參選，最後一刻才被市府幕僚擋下。

本刊掌握，這些「國師團」午後分批直衝柯文哲市長辦公室，不但拿了參與連署的保證金100萬元，還開出了2名令市府幕僚不知所措的副手人選，分別是前台南縣長蘇煥智，及去年參選台南市長、擁有網路高人氣的台南富商林義豐。

請繼續往下閱讀...

據轉述，這些「國師團」還對柯文哲說，希望他扛起第三勢力的大旗，才能「以戰養戰」，否則這次若沒參選，一來不利台灣民眾黨的選情，二來白色力量勢力也會削減，2024年恐更無望。

誇張的是，這些「國師」還從新竹帶柯媽媽北上，並一路試圖打電話給柯文哲連線說：「連柯媽媽都支持了！」「不然你跟她說！」讓幕僚群為之傻眼，另一方面，國師團更派出擁柯的前立委黃文玲在中選會現場幫柯文哲領表，準備隨時綁柯本人到場登記。

但極力反對柯參選的市府核心幕僚則反駁，要國師團回想柯參選的初衷及市長任期的誠信問題，「難道只是為了選舉技術嗎？」「難道柯去登記，難道要把累積那麼多年的誠信敗光？」據轉述，這些「國師」還說，誠信不重要，「這個年代哪個政治人物有誠信？」令市府派幕僚傻眼、直搖頭，甚至有市府幕僚私下大罵「這些人都只會出一張嘴」。

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