柯文哲差一秒選總統！5小時搶柯大戰　「國師團」衝市府幕僚人牆擋

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘表態不連署參選總統後，台北市長柯文哲差一點就在中選會下午5點30分登記截止前，披掛上陣參選！本刊掌握，對於柯文哲要不要披掛上陣登記連署參選總統，力主專心市政、衝刺國會的柯營市府派幕僚與力挺柯參選的民間友人，兩派竟大戰近5小時，多名市府幕僚還擋在11樓市長室門口，直到掙扎至中選會表定時間下午5點30分，市長室、媒體事務組等柯營幕僚才鬆了一口氣。

對於連署參選，儘管柯文哲上午受訪已經表態不連署參選，但本刊掌握，柯的民間友人「國師團」今天中午過後開始，竟衝進市長室勸進柯文哲，試圖遊說柯趕在登記截止前，連署參選總統，並在市府大樓11樓市長室內，與反對柯參選的市府核心幕僚上演「搶柯大戰」。

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本刊掌握，柯的「國師團」民間友人今天午後開始，分批湧進北市府市長室勸進柯，力拱柯文哲即刻去中選會登記參選總統。這些「國師」與市府派的核心幕僚大戰好幾回，包括柯心腹蔡壁如、副發言人陳冠廷、市長室機要陳建璋等多名市府核心幕僚一致反對，希望擋下這些國師團勸進，一些幕僚甚至乾脆擋在市長室門口，害怕柯文哲被帶去中選會登記。

知情人士指出，以醫師及民間友人為主的國師團主張，柯若不選總統，不但不利民眾黨衝不分區及區域立委票，一旦時代力量立委黃國昌參選，民眾黨恐崩盤，但市府幕僚認為，柯若毀諾參選，政治信用形同破產。

直到下午5點30分，中選會表定時間一到，市府幕僚確認柯趕不及登記，才鬆了口氣，終於擋下外圍勸進聲，結束這場被幕僚形容為「很瞎」的勸進鬧劇。

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