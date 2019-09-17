歌謡連結部落美食説故事！「餐桌上的部落旅行」進化版即日起線上開賣

▲▼今年每一場餐桌旅行，都以歌謠呼應部落餐食與特有文化，讓餐桌故事串起了六感體驗，豐富的部落故事。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處第2屆「餐桌上的部落旅行」活動即將再次舉辦，這次除了台東縣海端鄉崁頂部落加入陣容外，更邀請別具特色的部落樂團及音樂人參與。集結太巴塱、馬遠、織羅、吉拉米代、永康以及崁頂部落融入樂音與餐桌的部落旅行，即日起線上開賣，名額有限，提供早鳥優惠（至9月30日）與4人同行優惠，民眾把握機會！

「用一個餐桌，說一個故事」。去年開始縱管處首次主辦「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」，活動獲得國內外極大的迴響，同時也榮獲「shopping design-taiwan design best 100」中的「在地文化推廣貢獻獎」。今年預定場次有10月26日馬遠部落、 10月27日織羅部落、 11月2-3日永康部落、 11月9-10日太巴塱 、11月16-17日吉拉米代、11月23-24日 崁頂部落。每一場餐桌旅行，都以歌謠呼應部落餐食與特有文化，讓這餐桌故事，串起了六感體驗，也讓豐富的部落故事，融入動人的音樂連結。





這一場場迷人的「餐桌上的部落旅行」邀集了金鐘主廚陳耀忠、農食美學家杜依芳、生態廚師共同發起人馬愛雲擔任餐食顧問。顧問陳耀忠認為，「歌謠，是部落文化中不可少的元素，在生活以及慶典儀式中隨處可見，部落開心也唱歌、傷心也唱歌；一個人可以哼唱，一群人可以合唱。歌謠也和部落飲食文化，有很深的連結，像是布農族崁頂部落的八部合音，就是為了慶祝小米豐收；馬遠的杵音，也是將搗小米所產生的聲音，轉變成樂器」。



可以說今年部落餐桌，是2018年的2.0版。從平面式的餐桌體驗，進化為立體且有空間經緯概念的「部落歌謠x在地文化x絕美秘境x餐桌體驗」活動。在馬遠部落森林巨榕樹下、在永康部落180度環景的山頂獵寮與在崁頂部落小米田野中，陣陣樂音悠然而來，呼應著桌上的餐桌佳餚及或壯闊或恬適的景致，那份打從心裡深處而來的感動，是今年部落餐桌團隊想要創造的、讓旅人可以帶回家細細回味的禮物。

當然各部落邀請的樂團，都別具特色，包括「太巴塱餐桌」堅持傳承阿美族使命的「阿法隆文化藝術團」、「崁頂餐桌」唱出聞名世界八部合音的「布農古調合音團」、「吉拉米代餐桌」長期推展部落文化的「莫言」等，內容精采而豐富。活動邁入第二年，用音樂作為引子，邀請各路音樂好手及樂團參加，營造出今年部落餐桌的亮點，也讓人對系列活動有更深期待。





「餐桌上的部落旅行」，正式開跑前，想先體驗的朋友們可以先前往參加10月19日「玉富伸展台-大地時裝秀」活動，地點就在東里鐵馬驛站旁，活動當天將邀集到6部落各自推出light版的部落餐桌套餐，並將部落秘境的森林、田野氛圍與餐桌上的部落美學帶進活動現場，打造網美用餐區，讓民眾可以享受部落美食外，也能搭配遼闊縱谷地景，提前感受餐桌的魅力，一次就能輕鬆集滿6部落的餐桌美味。



有興趣的民眾可至官網報名或了解更多詳情。活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

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