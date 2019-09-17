幼兒園屢用過期食品又亂收錢　開罰15萬+停招...公托資格也沒了

▲網友爆料，拉菲爾的實際餐點與粉絲頁差很大。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山區拉菲爾幼兒園，5月間才因為使用過期食物給小朋友吃遭到舉報被裁罰6萬元，9月竟再被網友爆料「左手拿政府補助，右手削爆家長」甚至拉菲爾還在使用過期食品給小朋友吃。新竹市政府調查終結，17日公布對拉菲爾罰款3萬與12萬、即日起停招1年及2020起禁止申請準公托2年的懲處。

新竹市拉菲爾幼兒園5月間被網友爆料衛生及遊樂設備違反規定，才被市府裁處6萬元罰鍰，並要求限期改善，然而事隔4個多月，拉菲爾竟再度被爆料「左手拿政府補助，右手削爆家長」、「沙拉油過期1年還在用」、「讓小朋友午睡在卡滿黑垢的塑膠地墊」。

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▲▼教育處稽查後發現幼兒園收費與備查項目及數額不符情形。







由於爆料的時間是中秋連假前的下班後時段，市府不得其門而入，只能待16日一大早上班才能進園所稽查。

市府人員調閱所有收據及收費袋，確實查獲幼兒園收費與備查項目及數額不符情形，同時要求園所通知家長退費。市府教育處並依「幼兒教育及照顧法第49條」對拉菲爾處3萬元罰鍰，並停止招生1年。此外，再依「教育部推動及補助地方政府與私立幼兒園合作提供準公共教保服務作業要點」第19點規定，自次2020學年度解除契約，且自解除契約後二學年，不得受理其申請為準公共幼兒園。

▲爆料中的超噁黑垢地墊在稽查時並未發現。

教育處表示，若有家長仍對該園收費有疑慮，都可提供資料向市府查詢核對，市府將與幼兒園逐一核對款項，要求該園退回超收之款項，洽詢電話：5216121#264。另外，網友爆料使用過期食品一事，衛生局稽查也查獲過期玉米粒3罐、過期玫瑰鹽1瓶，並依規定處12萬元罰鍰。

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