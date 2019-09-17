「獨家」一詞藏玄機！Apple Arcade遊戲可能推出PS4版本　但Android平台絕對沒有

▲Apple Arcade將於20推出。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade將於20推出，內含超過百款遊戲，每月訂閱費用為170元，且無須在遊戲中額外課金，最多可與5名家庭成員分享訂閱。蘋果發表會上稱，Apple Arcade內部分遊戲為「獨家」遊戲，而這個「獨家」的意義在於，不會有Android版本。

蘋果於3月宣布推出可無縫跨各蘋果裝置遊玩的遊戲訂閱服務Apple Arcade，在上周的發表會上，蘋果也邀請到遊戲大廠Konami及Capcom向觀眾展示其與Apple Arcade合作的獨家遊戲。不過這個「獨家」一詞瞬間在社群上引起熱議，畢竟蘋果官網上所展示的遊戲有部分已推出PC或遊戲主機的版本。

對此，科技網站9to5Mac指出，此處的「獨家」指的是這些遊戲不會在其他行動平台上推出，這意味著，這些遊戲將不會推出Android版本。而根據蘋果的定義，遊戲主機如PS4、Xbox等並非行動設備，因此雖然任天堂Switch從物理上來說是個可以被帶出門的「掌機」，但Apple Arcade上的遊戲仍然可能推出上述遊戲主機的版本。

另外，蘋果對合作的遊戲開發者也有另一項限制，即同樣的遊戲不能出現在其他訂閱服務中。這意味著遊戲無法在蘋果的App Store中取得，無論是免費遊戲還是一次性付費遊戲，它們僅會出現在iOS 13 App Store中的Apple Arcade選項裡。

很多街機遊戲都將支援多平台遊玩，如蘋果發表會上展示的跑酷遊戲《Sayonara: Wild Hearts》，之後也會在任天堂Switch、PS4上推出，不過在Apple Arcade中，它屬於訂閱服務的一部分，而在其他遊戲主機上，該遊戲則要價13美元（約新台幣400元）。