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最短剩9年準備！921等級大地震會再臨　郭鎧紋：防震要跟時間賽跑

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▼前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

921集集大地震20周年，當年災情慘重，不僅震驚全台，甚至也引起國外關注。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋回顧歷史，他說，過去台灣史上發生在西部人口稠密區的大地震，1906年有過梅山大地震、1935年發生后里大地震，到了1999年集集大地震，他說，「若以上世紀的經驗來看，短的話29年、長的話64年，921等級的地震就可能再臨」。

▲▼921地震,南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

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▲921地震時，南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

郭鎧紋回顧921大地震，他憂心忡忡地說，現在大概是30歲以上的人，對921地震才會比較有感，將來經歷過921的人會越來越少，年輕人可能只知道這件事，但不會是刻骨銘心的驚恐與傷痛。

「若以上世紀經驗推算，最短只剩9年的時間來準備」，郭鎧紋說，過去各大地震研究相關民間機構、專家曾探討過此事，大家的看法都很一致，都說一定會再發生921地震，因此，現在剩下的時間真的不是很充裕。

他說，現在面對地震應該做的，除了氣象局持續提升預報速度、教育民眾防災知識，政府也應該要快點推動許多都會區老舊房子都更，加強房子耐震設計，至少讓921再臨時，房子不至於全倒成一片，減少人命傷亡。

▲▼921地震,南投縣埔里鎮大成國中。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震南投縣埔里鎮大成國中災情嚴重。（圖／慈濟基金會提供）

另外，郭鎧紋也說，以前他在擔任地震測報中心主任時，常用原子彈規模去換算地震強度，其實這不是他的發明，而是美國地質學家早年就有用這樣來形容。

他解釋，他用過去歷史資料推算，台灣每年地震平均應要釋放8顆原子彈規模，規模6.2等於1顆原子彈、規模6.8等於8顆原子彈，他認為用這樣的觀念，民眾才能較容易清楚到底釋放了多少能量，才能對地震更有所警惕。

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