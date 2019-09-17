防災日大武試放海嘯警報 　簡訊、廣播通知免緊張可正常作息

▲▼台東縣警察局公告9月20日10時實施近海海嘯警報試放10分鐘。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為配合行政院2019年國家防災日活動，台東縣警察局大武分局將於9月20日10時實施近海海嘯警報試放10分鐘，至10時10分執行解除，以因應突發海嘯災害，驗證發放海嘯警報之效率，達成發放海嘯警報任務。

大武分局循例配合推廣防災活動，除函請轄內各公私立機關協助公告訊息，並播放海嘯警報試放演練字幕，同時協調廣播電台加強廣播，也協請各學校實施演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，提升學生地震災害應變能力。

大武警察分局長曾有慶表示，轄內共有6台警報台，分別設置在美和所（美和村）、太麻里所（泰和、大王村）、金崙所（金崙、賓茂村）、大武所（大武村）、尚武所（尚武村）、達仁所（安朔村）。

9月20日當天10時整各警報台將同步發布海嘯警報，有語音廣播功能警報台，鳴5秒、停5秒再鳴5秒，共計15秒後再以語音廣播近海地海嘯2次；不具語音廣播功能警報台，鳴5秒、停5秒，反覆9遍，共計發放85秒，直至10時10分執行解除海嘯警報一長聲90秒。

台東縣警察局民防管制中心將傳送預警簡訊，預先提醒民眾，籲請鄉親聽到海嘯警報或手機收到測試訊息聲響震動時，可正常生活作息，無須過於驚慌。