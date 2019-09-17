北市黨部傾向不開鍘郭台銘　國民黨：不參選總統就沒違反黨紀

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間對外宣布不參選2020總統。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹17日下午接受電訪表示，郭台銘決定不參選總統，就沒違反黨紀，她認為黨中央也不會做出處分。

郭台銘16日深夜拋出震撼彈，發聲明表態不參與競選總統連署。黃呂錦茹表示，郭台銘的退黨聲明書目前還在黨部，但她不清楚黨中央是否會挽留，聲明書中的內容都是反應對國民黨恨鐵不成鋼的心情，相信黨員看了都會有所感觸。

黃呂錦茹說，郭台銘沒有去登記，黨主席吳敦義對他十分關愛，但礙於黨內初選辦法已經走完，正式提名韓國瑜為2020總統候選人，這一點郭台銘應該也了解，黨中央不會對郭台銘做出懲處。

她說，大家都是想為國家貢獻，郭台銘的政策對台灣都是很好的，但需要有健全的國家的機器來推動，若國民黨重返執政，希望郭台銘未來可以持續給予國民黨建議。

另外，黃呂錦茹認為認為國民黨近日向心力大幅提升，因為這兩、三個月來，到北市黨部申請入黨的人相當多，很大比例是年輕人，其中不少青年學歷都很高，另有四位要申請恢復黨籍，國民黨內的團結熱度不斷上升中，因此她對明年的選情有信心。

國民黨文傳會代理主委程美華也表示，如果郭台銘沒有參選，就不會有違反黨紀的問題，但後續相關問題仍待黨中央討論。