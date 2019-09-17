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嘉縣強力取締王祿仙　呼籲民眾拒買不實產品

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▲▼ 嘉縣府行動劇宣示打擊王祿仙。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣府行動劇宣示打擊王祿仙。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為宣示打擊王祿仙的決心，以及維護鄉親的健康安全，嘉義縣政府聯合8大局處17日縣府上演行動劇來呼籲鄉親「拒買王祿仙的商(食)品」，並邀請議員林緗亭、林淑完、林秀琴、姜梅紅等人宣誓取締王祿仙，齊力守護食品安全與鄉親健康，期盼民眾對違規廣告內容應有所警覺，拒買誇大不實產品。

▲▼ 嘉縣府行動劇宣示打擊王祿仙。（圖／記者翁伊森翻攝）

為強化鄉親能辨識誇大廣告及擁有正確食安觀念，衛生局特別製作「拒買王祿仙賣的商(食品」的影片，並在電視台及電台強力宣導。17日上午先由水上鄉農會中庄關懷據點的阿公阿嬤帶來一場開場秀，緊接著以獵「祿」行動劇，來呈現王祿仙會用哪些方式與手段來誇大產品療效，劇情十分活潑逗趣，讓宣導活動增添不少歡笑。

▲▼ 嘉縣府行動劇宣示打擊王祿仙。（圖／記者翁伊森翻攝）
嘉義縣老人人口比率全國之冠，長者普遍有用藥習慣與認知不足的問題，王祿仙常藉此誇大行銷保健食藥品，來宣播不實醫療效果廣告，大力鼓吹不用就醫，服用產品後體力好；甚至提供贈品，吸引老人家聚集購買，部分鄉親往往誤信誇大廣告，以致延誤就醫、加重病情。

翁章梁表示，先前透過村里生活大調查，總計有48個地方是王祿仙出沒地方，無論販賣場所是固定式或移動式，只要是違反藥品相關法令，我們將會強力稽查，將王祿仙徹底趕出嘉義。老人家經常因為寂寞，就會參加活動或聽販賣藥品的廣播電台，來購買保健食藥品，藥品來源不僅不清楚，食用後傷害身體也傷害荷包，因此必定會加強查緝與宣導，將王祿仙強力打擊出嘉義縣，保障鄉親健康。

針對「村里生活大調查」中「反王祿仙」稽查行動，為全台首度跨局處通力合作查緝的創舉，共計稽查373家處次，其中在「大林義和里隆○宮廟前」、「朴子松華里龍○宮」及「民雄田○小鎮」，均查獲王祿仙聚眾販售食品，並誇大宣稱療效，因此，依違反食品安全衛生管理法予以裁處。

衛生局說明，對於違規廣告要遵守「不聽不實廣告」、「不信神奇療效」、「不買誇大離譜」、「不吃來源不明」、「不推薦成分不明食品」、「要停止轉載謠言」、「要看正解長知識」、「要聽專家破迷思」的五不三要原則。鼓勵民眾撥打專線05-3620613踴躍檢舉，若經查獲違規事證屬實，可獲得檢舉獎金。

衛生局進一步呼籲王祿仙勿挑戰法令，食品宣稱涉及不實、誇張或易生誤解，可處新臺幣4萬元以上至400萬元以下罰鍰；涉及醫療效能的標示、宣傳或廣告，處新臺幣60萬元以上至500萬元以下罰鍰；若販售不法藥品將依藥事法移送檢調法辦。此外，針對廣播電台、電視台、網路及其他平面媒體加強違規食(藥)品廣告監錄，並在108年度共查獲 145件，期盼給鄉親一個食在安心及健康無虞的食藥環境

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關鍵字：

王祿仙

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