業者跟風搶出鹹蛋黃口味零嘴　團購手工蛋捲日賣415桶

▲亞洲鹹蛋黃熱潮源自新加坡的鹹蛋魚皮脆片，台灣也有不少業者仿效推出相似商品。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

亞洲今年掀起鹹蛋黃美食熱，台灣也同樣吹起這股風潮，社群團購網觀察到，站內與鹹蛋黃相關的商品數，相較去年顯著增加近1倍，其中台灣業者推出的手工千層蛋捲最高曾日賣415桶，鹹蛋黃捲心酥也曾創週賣約4千包，顯見鹹蛋黃的魅力之大。

愛合購公關經理邱鈞彥分析，亞洲吹起的鹹蛋黃熱源自新加坡知名品牌「IRVINS Salted Egg」，超潮的零嘴鹹蛋黃魚皮脆片魅力席捲全亞洲，使得各國業者相繼推出鹹蛋黃口味的洋芋片、泡麵、飲料等相關商品，包括今年不少台灣本土業者也仿效推出鹹蛋黃魚皮，像是龍一的鹹蛋黃風味魚皮，共有原味及辣味兩種，每包團購最低百元有找；老牌的石碇竹柏苑本月也有鹹蛋黃麥芽餅，每桶300克團購價155元。

在地廠商顧德則一口氣研發出鹹蛋黃手工蛋捲及鹹蛋黃捲心酥，其中手工蛋捲曾限量300桶但迅速被掃光，最後加量販售創下了日賣415桶；鹹蛋黃捲心酥也很熱銷，平均一根不到3元，最高曾在一週內賣出約4千包，相當於8千根。

鹹蛋黃持續發燒，大批異國相關零嘴美食也進軍台灣。愛合購指出近期像是泰國的泰國媽媽鹹蛋黃泡麵、泰國鹹蛋黃洋芋片，還有印尼營多撈麵推出的鹹蛋黃撈麵，站內都有團媽在揪團。

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