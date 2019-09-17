微軟攜手台達電加速數位轉型　雲服務+AI應用降低出錯率

▲左起為台達資訊長柯淑芬、台達董事長海英俊、台灣資深副總裁、大中華區總裁兼執行長柯睿杰、台灣微軟總經理孫基康。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣微軟與台達電（2308）今（17）日共同宣布，雙方將啟動三項策略合作，包括台達導入Microsoft Azure混合雲推動全球事業發展、共同推出智慧雲端智能製造品質管理方案與新型商業模式，以及與微軟美國總部AI深度強化學習研發團隊啟動資料科學計畫。

台灣微軟總經理孫基康表示，透過微軟總部的AI研發團隊資料科學計畫、Azure混合雲服務，以及Azure IoT雲端物聯平台，未來將助台達進一步提升生產效率、增加佈署彈性，同時加速旗下事業體全球化布局。

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台達董事長海英俊表示，台達的品質出錯退貨率大約超過5%，假設可以改善1%，就佔總營收2000億元中的20億元，因此期盼引進微軟的雲服務及AI人工智慧應用，藉此降低出錯率，有效節省品質控管成本，提高產品質量。

台灣微軟這次和台達的策略合作內容，包含其一為台達採用微軟Azure IoT與資料管理平台推升台達從技術、產品、到解決方案全面數位轉型，除了以電力電子核心技術結合行業知識，同時透過微軟Azure混合雲架構包含IIoT工業物聯網與數據管理平台，提升技術能量並優化產品彈性。

其二則是台達智能製造運用微軟Azure混合雲服務，以雲賦能、布局全球，也就是透過台達的運輸管理模組(Transportation Management)與智慧雲端智能製造品質管理方案（PQM），運用Microsoft Azure混合雲架構以提升品質管理與生產效率。

其三就是台達獲微軟總部AI研發團隊支持，啟動資料科學計畫，提升技術達全球領導地位，未來台達將智能製造與自動化視為布局全球市場的核心競爭優勢，積極導入AI技術，讓台達成為首批微軟全球AI研發計畫中第一家台灣企業。