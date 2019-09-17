矛與盾對決？　移動式神主牌無視紅燈暴衝…女騎士未禮讓慘摔

▲女騎士綠燈起步時，險撞上穿越馬路的婦人。（圖／取自臉書「南投人聊天室」）

記者白珈陽／南投報導

南投市復興路與彰南路二段交叉口，16日上午近8時發生一起機車車禍事故。一位婦人推著輪椅欲過馬路，突然不顧交通號誌加速奔向路中央，而綠燈通行的王姓女騎士也未禮讓行人，緊急煞車後倒地，險些撞到該婦人，摔車造成王女身體多處擦挫傷，該婦人眼見王女倒地，卻頭也不回的就走掉了。整個車禍過程被民眾行車紀錄器拍下PO網，網友則戲稱「這簡直就是三寶對決」。

影片中，婦人推著輪椅從右方慢慢出現，輪椅上還載著一位老婆婆，當要過馬路時發現已經紅燈，卻還是往前加速要強行穿越馬路，且該路段沒有斑馬線，完全無視交通規則；此時剛綠燈起步的王姓女騎士，像是認為能搶先該婦人一步通行而未禮讓，但由於婦人突然衝出來，讓她反應不及，為避免迎面撞上行人而緊急煞車，導致重心不穩倒地。

將影片PO上臉書「南投人聊天室」的民眾表示，16日上午在南投醫院附近目睹了這起車禍，機車騎士滑倒後，機車還是有撞到輪椅，輪椅上的老婆婆則一臉驚嚇，感覺雙方都很趕時間；許多網友在影片下方留言：「三寶沒看到三寶嗎？」、「有這麼趕也不會讓一下」、「矛與盾的對決… 兩個都有問題」。

警方表示，獲報趕到現場時，推輪椅的婦人早已離去，而王女則是自行就醫，也不打算對婦人追究，其酒測值為零。警方提到，由於行人非駕駛汽機車等動力工具，因此沒有肇事逃逸等問題，但未依交通規定穿越馬路，為車禍主因，王女可依因車禍因果關係提告過失傷害，此外，該婦人的行為已違反《道路交通管理處罰條例》，依法可處300元罰款。