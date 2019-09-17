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書店給老客人的最後禮物！建弘書局會員10月底前可免費轉三民

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▲▼「建弘書局」熄燈倒數。（圖／記者徐斌慎攝） 。（圖／記者徐斌慎攝）
▲建弘書局熄燈倒數，重慶南路再少一家實體書店。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林育綾／台北報導

位在台北重慶南路上45年的「建弘書局」實體店熄燈倒數5天，確定9月22日為最後營業日。而在重南實體店結束前，也與周邊的三民書局談好合作，即日起至10月底，憑建弘的會員卡可至三民免費換發三民書局會員卡，可說是老書店留給老顧客的「最後禮物」，讓喜愛逛實體書店的客人能持續享有優惠。

▲▼ 書店給老客人的最後禮物！建弘書局會員10月底前可免費轉三民（圖／建弘書局提供）
▲書店給老客人的最後禮物！建弘書局會員10月底前可免費轉三民。（圖／建弘書局提供）

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娛樂多元化、閱讀風氣和購買習慣的轉變，讓實體書店的經營越來越不容易，重慶南路曾是台北繁華的「書店街」，曾多達上百間，如今建弘書局宣告熄燈後，未來整條路只剩下三民書局、天龍、墊腳石、世界等9間書店。

建弘書局原本在重慶南路也有兩間實體門市，其中位在一段63號的「總店」已在2016年熄燈，剩下這間41號的重南店，也在今年5月宣告在9月熄燈。3層樓獨棟的書店，經營相當不易，店員透露其實老闆也苦撐多年，加上可能年紀也大了（70多歲），儘管房東有意降低房租，但在今年9月底租約到期後，老闆考量後也決定不續租，正式撤退重南書店街。

▲▼「建弘書局」熄燈倒數。（圖／記者徐斌慎攝）
▲實體書店生存不易，「建弘書局」將結束重慶南路門市。（圖／記者徐斌慎攝）

未來建弘書局在台北的實體門市僅剩「大直北安店」，也會繼續經營網路書店和出版社。儘管如此，重南店宣告熄燈，門口貼上斗大的「結束營業」海報，依然讓許多老顧客感到不捨，有客人忍不住一再向店員確認「真的要收喔？你們都營業那麼久了⋯」語氣中透露萬分不捨和感慨；甚至有客人因為從年輕買到老，抱著店員激動哭了。

不僅如此，建弘書局重南店的店員多半也相當資深，在這裡工作超過15年、20幾年都有，等於半輩子青春都在這，「已經把這裡當成第二個家了！」回顧書店輝煌時期，收銀櫃檯甚至需要安排3個人力、SOP流程快速進行，「現在只需要一個人，有些時段還只保留1樓櫃台結帳。」

▲▼「建弘書局」熄燈倒數。（圖／記者徐斌慎攝） 。（圖／記者徐斌慎攝）
▲資深店員戴小姐分享，有老客人抱著她激動哭了。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼「建弘書局」熄燈倒數。（圖／記者徐斌慎攝） 。（圖／記者徐斌慎攝）
▲資深店員邱小姐在建弘書局工作24年，已經把這裡當成第二個家。（圖／記者徐斌慎攝）

然而書店經營不下去有許多原因，除了娛樂越來越多元，加上網路書店以79折、66折等優惠競爭都是關鍵，店員們也不希望書店熄燈，卻也無能為力。「以前坊間書店都是沒有在打折的，偶爾有9折，但現在很多人看到沒有79折就不買了，或者來這裡翻完書之後上網訂。」感慨「只能說這也是人之常情。」

實體書店的利潤微薄，每本書利潤大約3成，若以1本300元的書來說，每本平均只賺100元，若要再折扣，利潤就更少了，加上還有門市店租、人事成本等開銷。然而實體書店的好處是，可以實際翻閱書本的內容，不受限於網路有限的試閱，喜歡就能馬上帶回家，減少郵寄包裝垃圾，也多了「人的溫度」，無論是問書、結帳，還有店員精心安排的陳列，甚至和其他客人擦身而過，都是實體書店才能感受的氣氛和風景。

▲▼「建弘書局」熄燈倒數。（圖／記者徐斌慎攝）
▲仍有客人喜歡在實體書店買書。（圖／記者徐斌慎攝）

考量仍有老顧客喜歡逛實體書店，建弘書局重南店在熄燈之前，近日與周邊的三民書局談好合作，憑建弘的會員卡可至三民免費換發三民書局會員卡，可說是老書店留給老顧客的「最後禮物」，讓喜歡到重慶南路買書、喜愛逛實體書店的客人能持續享有優惠。

▲▼謝謝45年來的支持！台北重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數（圖／記者林育綾攝）
▲謝謝45年來的支持！台北重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數讓熟客相當不捨。（圖／記者林育綾攝）

建弘書局（重南店）
地址：台北市重慶南路一段41號
電話：02-2388-1351
營業時間：10:00-21:30
最後營業日：2019年9月22日（星期天）

三民書局（重南店）
地址：台北市中正區重慶南路一段61號
營業時間：9:00-10:00
電話：02 2361 7511

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