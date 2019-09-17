糊塗小三為分手　簡訊傳正宮「我想跟妳老公分手」...慘了8次相姦一起罰

▲ 糊塗小三為分手簡訊傳正宮「我想跟妳老公分手」...慘了8次相姦一起罰。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

已婚的基隆市周姓男子與小三交往6年，二人感情生變，小三為結束這段不倫戀，竟傳出發奇想傳訊息給元配，周妻怒告兩人妨害婚姻，最後選擇原諒枕邊人對周男撤告，而對小三堅不撤告，檢察官認明知周男已有配偶，仍發生不正常關係，小三被檢方提起公訴處分。

檢警調查，已婚周男從2013年起，到2018年10月間，與小三交往6年，兩人陸續在新北市某汽車旅館，發生過8次性行為；2019年9月間，小三想拿回她的筆記型電腦時，兩人相約在新北市汐止一處停車場碰面，被周男不肯搶回電腦，並抓傷她，小三憤而控告周男傷害罪，經檢警調查周男最後獲不起訴處分。

小三因控告周男傷害，二人感情生變，小三急欲結束感情，且有意擾亂周男家庭報復，2019年10月初，小三竟傳訊息給周妻，告知她想與周男結束這段不正常交往關係，並抖出與周男交往過程內情，周妻驚訝老公背著她在外面偷吃，周男坦承與小三交往6年了，周妻氣得在12月間報警控告兩人通姦、相姦罪，並移送檢方。

基隆地檢署偵查庭，周妻當庭選擇原諒先生，撤回告訴，因通姦行為屬於告訴乃論罪，但他小三坦承知道男友已是有家室之人，但仍與周男發生過不正常關係；檢方依妨害家庭罪嫌起訴，8次相姦罪嫌，犯意各別，建請法院分論併罰。