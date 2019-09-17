瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車...駕駛慘死驚悚畫面曝！「海神三叉戟」秒噴飛

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記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區17日凌晨4時發生一起嚴重車禍！一名30歲的李姓男子開著瑪莎拉蒂行經南崁路二段時，與一輛貨櫃車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，整台車的車頭卡入車底，李男當場失去呼吸心跳，被緊急送往林口長庚醫院救治，但仍不幸身亡。

根據警方調查，事發當時一輛嘉里大榮的貨櫃車從公司駛出進入南崁路，左轉往大園方向行駛，此時，遭駕駛著瑪莎拉蒂由大園往桃園方向行駛的李姓男子猛力撞上車身。

▲▼桃園蘆竹區瑪莎拉蒂與大貨車衝撞，駕駛到院前已無生命跡象。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

從監視器畫面可看到，貨櫃車17日凌晨近4時從公司緩緩駛出，孰料，行駛到一半時，卻碰上一輛瑪莎拉蒂攔腰撞上，過程中完全沒有減速，巨大的撞擊力道讓瑪莎拉蒂半個車身都深陷貨櫃車底盤下；而貨櫃車上還卡著瑪莎拉蒂的「海神三叉戟」，畫面相當驚悚。

警消人員凌晨4時49分獲報後，趕緊前往現場救援，發現李姓駕駛已失去生命跡象，隨即為他進行CPR，並將李男送往林口長庚醫院治療，但經急診搶救後，李男仍不幸宣告不治。至於整起事件的發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼瑪莎拉蒂車頭近乎全毀，三叉戟標誌甚至還卡在貨櫃車上。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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