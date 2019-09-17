李佳芬娘家祖墳違法濫葬農地　補陳意見函文仍被開罰3萬元

▲李佳芬祖墳違法葬在農地，雲林縣府將依現行法規處置。（圖／ETtoday資料照，以下同）

唐詠絮／雲林報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬娘家祖墳7月間被人檢舉違法濫葬農地，李佳芬的叔叔李日良趕在16日限期日函文到雲林縣府民政處，因為沒有提出任何申請合法文件，只說明當初墳墓是在1961年間，父親擔任農田水利會組長，無償提供一塊甲頭園土地，辭世後希望葬在該處，況且有向水利會承租，並無違法。

▲古坑鄉公所前往丈量還摔了兩次。

民政處副處長陳良駿指出，李佳芬叔叔李日良，有提出相關說明，但因為沒有檢附相關證明文件，因此仍會依照《殯葬管理條例》第83條規定，墓主違反第40條第2項或第70條規定者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰；首次將裁罰最低3萬元罰款。

▲李佳芬叔叔李日良拉布條無言抗議。

雲林縣農業處也指出，祖墳用地為都市計畫區內的農地，必須農用是事實，除此之外，根據新修訂的《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，而此用地為水利用地，縣政府會尊重水利會，租約到期後將不再續約。

雲林縣政府發言人新聞處長周柏吟也對此表示本府已於昨天（9/16）下午收到墓主李日良寄來的陳述意見書。內容主要係說明其父親在民國50年代即擔任農田水利會的小組長，農田水利會當時均會無償提供小組長使用「甲頭園」耕作地。其父親死後，後輩子孫即依照其父親的遺願安葬在生前耕作的甲頭園附近。本件後輩子孫是在殯葬管理條例實施前就進行埋葬行為， 現在也依法向水利會承租，並非違法亂葬。

養生送死乃後世子孫大事，農業城市亦多留有過去歸葬耕地之習慣，惟本件陳述意見書並未提供合法設置墳墓的核准文件，故本府將依相關規定裁罰並限期改善。然此案例於農業城市係屬多見，相關法令規範目的與過往習慣之衝突，建請中央應考慮修法解決，以免影響多數農村家庭。

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