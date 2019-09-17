連勝文：希望郭台銘能留在國民黨　與韓國瑜一起合作





▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前退出國民黨，讓外界認為是在為脫黨參選鋪路，未料他卻於16日深夜發表重大聲明，宣布不參選2020連署競選總統，為政壇投下震撼彈。對此，國民黨中央委員連勝文17日受訪時說，還是很希望郭台銘能思考，是不是能留在國民黨裡面，包括跟國民黨總統參選人韓國瑜團隊一起合作。

連勝文表示，如果郭台銘決定要離開國民黨，那心裡面會非常非常難過，因為他們基於黨內民主的制度，必須要支持初選過關的人，若這個初選過關的人是郭台銘，也一樣也會力挺到底，這就是所謂政黨政治的原則，不牽扯到個人的好惡。所以還是很希望郭台銘能思考留在黨裡面，畢竟國民黨裡面支持郭台銘的人很多，能跟國民黨裡支持他的朋友，甚至包括跟韓國瑜團隊一起合作，才是能發揮一加一大於二的最好模式。

針對郭台銘退黨是可預期的結果嗎？連勝文說，他們沒有辦法做任何預測，因為本身不具備有命理這方面的專業，但他們一直期待，不管怎麼樣都期待郭台銘能夠留在國民黨內，或是至少能夠不管用什麼樣的方法，來跟國民黨的團隊繼續來合作，這是他們一直主觀的期待，也是他們個人最希望看到的未來的發展方向。

連勝文提到，不管郭台銘之前跟誰會面，那都只是過程，相信郭台銘做任何的決定，都是基於個人省慎思考，以及對於國家的忠誠所做出的判斷，且想旁邊的人講什麼都不是重點，重點是他個人的想法，這才是最重要的；相信郭台銘是基於個人深思熟慮的結果，才做出這樣的決定，對方是不會受到旁邊的人影響的。

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