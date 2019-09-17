　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文：希望郭台銘能留在國民黨　與韓國瑜一起合作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼連勝文出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前退出國民黨，讓外界認為是在為脫黨參選鋪路，未料他卻於16日深夜發表重大聲明，宣布不參選2020連署競選總統，為政壇投下震撼彈。對此，國民黨中央委員連勝文17日受訪時說，還是很希望郭台銘能思考，是不是能留在國民黨裡面，包括跟國民黨總統參選人韓國瑜團隊一起合作。

連勝文表示，如果郭台銘決定要離開國民黨，那心裡面會非常非常難過，因為他們基於黨內民主的制度，必須要支持初選過關的人，若這個初選過關的人是郭台銘，也一樣也會力挺到底，這就是所謂政黨政治的原則，不牽扯到個人的好惡。所以還是很希望郭台銘能思考留在黨裡面，畢竟國民黨裡面支持郭台銘的人很多，能跟國民黨裡支持他的朋友，甚至包括跟韓國瑜團隊一起合作，才是能發揮一加一大於二的最好模式。

針對郭台銘退黨是可預期的結果嗎？連勝文說，他們沒有辦法做任何預測，因為本身不具備有命理這方面的專業，但他們一直期待，不管怎麼樣都期待郭台銘能夠留在國民黨內，或是至少能夠不管用什麼樣的方法，來跟國民黨的團隊繼續來合作，這是他們一直主觀的期待，也是他們個人最希望看到的未來的發展方向。

連勝文提到，不管郭台銘之前跟誰會面，那都只是過程，相信郭台銘做任何的決定，都是基於個人省慎思考，以及對於國家的忠誠所做出的判斷，且想旁邊的人講什麼都不是重點，重點是他個人的想法，這才是最重要的；相信郭台銘是基於個人深思熟慮的結果，才做出這樣的決定，對方是不會受到旁邊的人影響的。

其他人也看了這些...

郭台銘深深一鞠躬：2020我不願參與政治鬧劇
影／郝龍斌6度勸退郭台銘？　劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力
幕後／連民進黨都來勸「不要選」　郭台銘自認捲入一場政治鬧劇

更多熱門新聞...

郭台銘不選　柯文哲確定不領表：早一個月講我還可以準備
郭台銘退選隔日會面王金平　王：不錯愕、我充分尊重
郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
8組人完成總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰
柯文哲差一秒選總統！5hrs搶柯大戰　國師團衝市府幕僚擋
瑪莎拉蒂直撞貨櫃車底...「海神三叉戟」噴飛　駕駛慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／民間友人挾雙親逼參選　柯文哲既無奈又歹勢

帶「市政寶典」拜會盧秀燕　王金平讚：台中很有突破　

8組人申請總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰

夢到柯P選總統！最後1秒壓線失敗…PTT爆卦「Ｊ鄉民」遭起底

柯文哲稱台灣「類固醇政治」　外科醫生的中心思想就是「病人開完刀會活」

北市黨部傾向不開鍘郭台銘　國民黨：不參選總統就沒違反黨紀

郭台銘不選了...陳其邁喊話韓國瑜：民調倒數不會因此不見

黃文玲衝市長室勸進一個下午　柯文哲現身中選會「接爸媽回家」

李佳芬娘家祖墳違法濫葬農地　補陳意見函文仍被開罰3萬元

連勝文：希望郭台銘能留在國民黨　與韓國瑜一起合作

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

幕後／民間友人挾雙親逼參選　柯文哲既無奈又歹勢

帶「市政寶典」拜會盧秀燕　王金平讚：台中很有突破　

8組人申請總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰

夢到柯P選總統！最後1秒壓線失敗…PTT爆卦「Ｊ鄉民」遭起底

柯文哲稱台灣「類固醇政治」　外科醫生的中心思想就是「病人開完刀會活」

北市黨部傾向不開鍘郭台銘　國民黨：不參選總統就沒違反黨紀

郭台銘不選了...陳其邁喊話韓國瑜：民調倒數不會因此不見

黃文玲衝市長室勸進一個下午　柯文哲現身中選會「接爸媽回家」

李佳芬娘家祖墳違法濫葬農地　補陳意見函文仍被開罰3萬元

連勝文：希望郭台銘能留在國民黨　與韓國瑜一起合作

嘉縣環境清潔競賽　市場、道路、公園與公廁無預警考核

想住國外休閒風格...　設計師「架高地坪+運用三元素」讓他圓夢

不斷更新／張志豪2分砲！兄弟2比0領先

中職／拚二壘手獎票選資格　吳東融：符合資格就是肯定

iPhone 11壓低定價策略奏效！ 　在中國大陸預購情況熱門

圖／太神啦！2019台中電競嘉年華交通與接駁車懶人包

越焦慮、越愛跟風！專家打臉「做自己好難」盲點...懂低調才是黑馬

華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

紅黑白配色加上歐式水晶吊燈　Thai J鍋物用餐環境好奢華

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

已4組登記繳百萬！2020總統..

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計..

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再..

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支..

郭台銘不選2020　網：台灣沒..

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」

柯文哲「乾妹」黃文玲要幫領表

快訊／郭台銘不選2020　國民..

藍綠對決！小英43％連贏韓國瑜..

幕後／連民進黨都來勸郭台銘「不..

內部民調曝光　郭董內心煎熬

更多熱門

相關新聞

國師團挾雙親逼柯　2副手讓幕僚傻眼

台北市長柯文哲確定不連署參選總統，但本刊掌握，今天中午開始，柯的民間友人「國師團」與市府幕僚大戰5小時，10多名國師團分批趕赴市長室勸進柯文哲參選，不但開出2名副手人選並拿出連署登記的100萬元登記保證金，甚至還把柯文哲父親柯承發、柯媽媽何瑞英帶到中選會現場，趕在截時時間前要逼柯文哲就範參選，最後一刻才被市府幕僚擋下。

5小時搶柯大戰　幕僚人牆擋國師團

不打算開鍘郭台銘　國民黨：不參選就沒違反黨紀

理解郭台銘不選總統　王金平：繼續走該走的路

郭柯破局、藍綠撕裂台灣　民眾黨能成「關鍵少數」？

關鍵字：

連勝文郭台銘韓國瑜2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面