機車族注意！交警拍片籲注意視線死角　「貞子」客串演出

記者邱中岳／台北報導

北市警局日前拍攝交通宣導短片，特別呼籲機車族注意「視線死角」，也找來「貞子」客串演出，提醒機車族行經無號誌路口遵守「慢看停」原則，轉彎或變換車道時應使用方向燈以及看後照鏡，避免造成事故發生。

警方調查，從2019年1至8月機車涉入事故中，肇事主因前五名分別為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「變換車道或方向不當」、「右轉彎未依規定」及「左轉彎未依規定」。

▲警方拍攝宣導機車族應注意「慢看停」原則，特別找來貞子客串演出。（圖／記者邱中岳翻攝）

且機車防護性不足，宛如「皮包鐵」一般，一但發生交通事故傷害往往相當慘重，所以特別找來「貞子」提醒機車族行經無號誌路口遵守「慢看停」原則【慢：接近路口，減慢速度、看：擺頭左右察看，有無人車、停：讓斑馬線上的行人先行】。

另轉彎或變換車道時除使用方向燈看後視鏡外，並輔以「擺頭」察看避免「視覺死角」，根據統計，2017年至2019年8月，北市交通事故總死傷人數7萬5千690人，其中，機車事故死傷人數（含乘客）約占81%（61,153人）。

▲警方找來貞子客串演出，呼籲機車族應注意「慢看停」原則。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北市政府警察局呼籲，建立良好駕駛觀念，「做自己生命的最佳騎士」，平安抵達才是上上策。

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