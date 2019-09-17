韓妞私藏神級面膜！每天20分鐘散發「天使光圈」台灣買得到

▲面膜完全就是懶人保養的福音，睡前輕輕薄敷一片就能拯救乾荒。（圖／取自Her官網）



生活中心／台北報導



面膜是懶人保養的福音，睡前輕輕薄敷一片就能拯救乾荒，尤其進入秋天季節，一般人的肌膚容易乾燥缺水，甚至引起脫皮的困擾，這時候的保養除了用化妝水打底濕敷，服貼、水潤的面膜絕對是好搭擋，出國遊玩帶幾片在化妝前使用，也能養出激嫩美肌，輔助後續妝感自然服貼。熱愛敷臉的《ETtoday新聞雲》保養系團隊就發現一款CP值高的神奇面膜，不僅價格親民可愛，有了它神助攻，不化妝素顏也能散發天使光圈。

韓妞最近流行的保養方式就是敷面膜，且挑選面膜時一定注意成份，她們偏好低刺激、不黏膩、服貼的材質，最重要的就屬「輕薄」「保濕」讓精華液質地能深入肌底，幫助吸收。



PS美美妍打造的「保濕平衡面膜」，來自韓國獨特的導膜設計，高濃度雙效分子可由內而外修護，這款就是ET編輯群年度熱愛的保養聖品啦！只要撕開面膜由下往上緩慢揭開，水潤精華液均勻散佈在臉蛋，福貼程度就算講電話也不會跑位，大餅臉更能夠完美貼合，找不出空隙。





PS美美妍「保濕平衡面膜」厲害的是由100,000ppb益生菌聚合而成，能夠調理肌底營造全新循環，同時利用水解膠原蛋白增加肌膚含水量，當中的神經酰胺與聚麩胺酸也帶來親水保水能力，能夠建立為吃肌膚油脂屏障，一旦達到油水平衡境界，皮膚自然透出柔亮保濕光澤。



無論是臨時急救疲勞肌，還是約會前拯救沙漠乾肌、泛油光，立刻來一片PS美美妍「保濕平衡面膜」，天然親膚設計的精華液，隨著臉蛋的溫度融進肌底，快速補足缺水肌膚，滿滿水潤狀態一敷就有感。





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肌膚乾燥容易生成細紋，無可救藥時只能求助醫美！因此，保濕是基本保養最重要的一環保養，期望臉蛋光滑細緻，保養程序必需「補水」，每天花20分鐘敷臉拯救乾荒泛黃肌。PS美美妍除了「保濕平衡面膜」還有美白、彈力系列，對應不同肌膚型態，以獨家萃取精華技術幫助肌膚緊緻明亮，從裡到外散發自然光澤，即日起購買3盒PS美美「保濕平衡面膜」優惠價899元（原價1,368元）再送3片面膜等於24片；另有2盒優惠組，特價699元買二送二（原價912元）。