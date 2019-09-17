朱立倫本週啟動全台輔選行程　將動用台南人脈幫洪秀柱催票

▲朱立倫、洪秀柱。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫17日下午拜會前國民黨主席洪秀柱，兩人約好週末台南見。朱立倫在否認「韓朱配」的存在之後未再出面，但他強調一定會全力幫忙，他在本週將啟動輔選行程，未來會透過親家的人脈全力幫洪秀柱催票。

朱立倫將在本週末前往台南幫「小辣椒」洪秀柱站台、助講，台南第六選區一向被認為是深綠選區，但朱立倫將透過岳父高育仁在當地深根、長期累積的地方組織系統，全力催票，成為洪秀柱的最大助力之一。

朱立倫傍晚也在IG貼出送給洪秀柱的蛋捲禮盒，文中稱讚洪秀柱總是活力滿滿、談笑風生，朱立倫也呼籲台南第六選區的鄉親，樓上揪樓下、厝邊拉隔壁、阿公牽阿嬤、爸爸帶媽媽支持洪秀柱，最後寫下「2020國民黨團結勝利」。

另外，對於日前泛藍選民呼聲極高、藍營立委期待的「韓朱配」，朱立倫僅回應「不存在也沒發生」之後不了了之，但朱立倫多次強調他一定會幫忙，與韓國瑜之間的溝通管道也很順暢。

近韓人士指出，國民黨總統候選人韓國瑜在多次嘗試與郭台銘聯繫失敗之後，朱立倫成為韓國瑜的副手名單首選。在此消息曝光以前，副市長李四川早已多次會面老長官朱立倫，除此之外，韓國瑜也親自拜會朱立倫，但朱立倫皆未給予正面回應，也對外強調不要求任何位置。

該人士表示，韓國瑜的副手人選並非政治圈人物，而是往企業界跟學界尋求，但目前還沒有適當的人選。

▲朱立倫IG貼文。（圖／翻攝自朱立倫IG）