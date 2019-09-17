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柯文哲稱台灣「類固醇政治」　外科醫生的中心思想就是「病人開完刀會活」

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▲▼柯文哲表示台灣現在的政治是「類固醇政治」。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

▲柯文哲表示台灣現在的政治是「類固醇政治」。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在16日接受政論節目《平論無雙》專訪，再度以他最熟悉的醫學領域來比喻民進黨政府現在的施政是「類固醇政治」，發炎、感染都不控制，就用類固醇去治療，結果膿卻包在裡面，例如管中閔、吳音寧都是類似的案例，以他外科醫生的出身的經驗，最大的中心思想就是病人開完刀會活。

柯文哲在專訪中以管中閔案舉例，他是台大教授非常了解台大的生態，給管中閔當校長有併發症，不給他當併發症更高，所以就算了，苦口婆心告訴對方，卻被說，「柯文哲與我們不同心，不是我們的人」，最後陣亡三個教育部長、再陣亡一個懲戒委員會的審判長，結果管中閔還當得好好的「我又沒有要害你，我是講話很實在的人，我不會害你」。

▲▼柯文哲舉吳音寧的例子，整個台北市政府叫不動她，讓他很生氣。（圖／記者林彥臣攝）

▲柯文哲舉吳音寧的例子，整個台北市政府叫不動她，讓他很生氣。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

柯文哲再舉吳音寧的案例，她就是應該要上議會，「我很不喜歡上議會，我喜歡上議會被人家罵嗎？我也不喜歡啊，可是你要尊重議會政治，你不爽，不爽也要站上去給人家罵」結果整個台北市政府叫不動一個北農總經理，就讓他很生氣，結果是後面有人撐腰，後面撐腰的聽說就是「大老闆」。

柯文哲說，「我們又不會害你，我們就是按照我們的良知良能跟你說，這樣不行，就好像開刀，這明明開下去就是會死掉，難道我們要騙家屬說這個開下去絕對會變得很好，明明開下去就是會有問題，他就不信邪，所以我每次說這個叫做類固醇治療、類固醇政治，發炎也不控制、明明感染也不控制，又發燒怎麼辦，就給他吃類固醇、美國仙丹，也不會發燒、傷口也好好的，結果裡面叫金包銀，膿在裡面」。

柯文哲再舉自己的案例，2018年競選連任時，競選辦公室開幕2個禮拜被建管處抄掉，他心裡想，「了不起，這表示說我讓公務員敢依法行政，其他縣市有可能嗎？」

柯文哲在專訪中也對蔡英文的兩岸政策提出質疑，台灣一年有1700億美元輸到大陸，其中除了台積電之外，都不是絕對必需品，如果大陸開始課稅，台灣要怎麼應付？這些都要先想好應對方案，要不然美國就要先跟台灣簽FTA，要保證台灣可以混進CPTPP，「你不能說這邊又得罪了，那邊又，天啊我當你小弟結果安家費都沒發下來，政治是這樣，我是個科學家，我是外科醫生，所以我們做什麼事情都是很務實」。

▲▼柯文哲強調，外科醫生的中心思想就是病人開完刀要會活。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

▲柯文哲強調，外科醫生的中心思想就是病人開完刀要會活。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

主持人平秀琳提問則指出，務實常常被人批評說這叫投機，所以有人一直問你台灣價值是什麼？

柯文哲說，他怎麼會沒有中心思想，外科醫生的中心思想，就是開完刀病人要會活，所以台灣的整體利益、人民最大的福祉，就是他的中心思想，知道怎樣對台灣比較好、對台灣比較安全。

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