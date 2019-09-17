竹聯雷堂副堂主製毒「被逮2次」　網紅妻小Angelababy吸毒判刑

▲竹聯雷堂副堂主房立勳2度被抓到在住處製毒遭起訴。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫雷堂副堂主房立勳底涉嫌在住處製毒，2018年遭檢警逮捕聲押，但他堅稱是自己要吃的，法院裁定免押，2019年3間，檢警再次搜索，當場扣得安非他命以及分裝袋、封口機，人贓俱獲，台北地檢署17日依《毒品防制條例》將房起訴；在此同時，房的妻子、網紅直播主小Angelababy因偷友人證件辦手機遭通緝被逮，5月間也再因吸毒被判刑。

▲房的馬姓妻子、網紅小Angelababy今年5月因吸毒遭判刑。（資料照／記者陳豐德翻攝）

檢警2018年間根據毒品情資交換平台，懷疑房立勳在台北市大安區住處自行加工分裝毒咖啡，再透過雷堂幫眾販售牟利，當年12月間前往攻堅，查獲毒品咖啡包、毒品果凍、毒品軟糖、一粒眠等各式毒品，同時也發現房的馬姓妻子，正是網紅直播主小Angelababy，也曾因盜用閨蜜身分證件辦高資費門號，取得0元的iPhone 7後變賣涉偽造文書等罪。

當時警方一舉查獲2案，下場卻都不如意，房因為堅稱毒品是分包後自己食用的，並沒有販賣，檢察官向法院聲押失敗；而馬女雖因為涉案遭通緝，連當初友人幫忙交保的1萬元都被宣告沒收，但馬女多案共被判1年，可易科罰金，只要繳出錢就免關。

▲檢警在2018年底從房立勳住處搜出的毒果凍、軟糖。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

不過檢警在2019年3月間，再度根據情資，前往房男住處搜索，這次除了查扣73.85公克的安非他命、K他命，還找到分裝袋以及封口用機器，房涉嫌混裝毒品加入糖粉等製作毒咖啡包的罪證確鑿，法官終於裁准收押房男。馬女則又因驗尿被查出安非他命陽性反應，再遭法院依施用二級毒品罪判刑5月。

▲馬女曾因偷友人身分證辦門號換0元手機轉賣而遭通緝。（圖為資料照／翻攝自當事人臉書）

承辦這起毒品案件的北檢檢察官唐仲慶，因鍥而不捨的指揮警方查毒，找出隱身社區大樓內的毒品分裝場，有效遏止毒品流入市面，日前獲行政院頒獎表揚他在安居專案中的卓越表現，現在唐已轉戰北檢公訴組，參與北檢指控前總統馬英九涉三中案的蒞庭論告工作。

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