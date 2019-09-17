拍照誰最行？iPhone 11 Pro Max、P30 Pro、S10+、Pixel 3比較

▲iPhone 11 Pro Max、P30 Pro、S10+、Pixel 3拍照比較。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

現代手機最主要的功能早已不是通話、傳簡訊這麼簡單，往往讓消費者決定購買的關鍵因素是在相機功能上；而今年新推出的iPhone所主打的，就是在相機系統功能上，今年不但加入了超廣角鏡頭，就連夜拍功能也一併加入，讓人不免好奇，新iPhone到底有多強？《ETtoday新聞雲》記者也實際拿了iPhone 11 Pro Max、華為P30 Pro、三星S10+，以及Google Pixel 3來比較，看看誰的拍照處理比較厲害。

日間拍攝

在日間拍攝方面，iPhone（左上）為了呈現出暗部的細節，因此讓人臉、頭髮看起來較亮，單就口紅的部分，iPhone所呈現的顏色是最接近真實的顏色；而S10+（右上）所呈現的照片，以主觀來說會比較符合一般人喜愛的影像，不過如果仔細看，在顏色的呈現上S10+的顏色有點太過豔麗。

P30 Pro（左下）則是將臉部打得偏亮，有一些小細節會消失；而Pixel 3（右下）所呈現的顏色偏重，所照片暗部的細節也幾乎都消失。不過就以整體的效果來說，iPhone所呈現的顏色與細節是最接近當下的拍攝環境。

而在背光拍攝方面，iPhone（左上）所呈現的顏色一樣最接近真實情況；S10+（右上）色調處理有種濾鏡般的特效感；P30 Pro（左下）則是將臉修得太亮，有些細節因此消失，且口紅的顏色呈現裸色感；Pixel 3（右下）的臉部細節處理，一樣讓部分細節消失。

夜間攝影

在夜間拍攝方面，iPhone（下圖一）與Pixel 3（下圖四）呈現的顏色比較偏冷色調；而S10+（下圖二）與P30 Pro（下圖三）所呈現的色調會比較符合一般人的喜好。

▼iPhone 11 Pro Max拍幾米月亮。（圖／記者邱倢芯攝）

▼S10+拍幾米月亮。（圖／記者邱倢芯攝）

▼華為P30 Pro拍幾米月亮。（圖／記者邱倢芯攝）

▼Pixel 3拍幾米月亮。（圖／記者邱倢芯攝）



不過在夜拍秒數方面，在手持手機的情況下，iPhone僅須3秒即可拍攝完成，S10+與Pixel 3大約需要8秒，P30 Pro則約5秒。拍攝完成時間對於夜拍功能來說其實相當重要，會需要一小段時間，是因為手機需要融合黑白與彩色影像，以達到影像融合的效果，所以使用者每次在開啟夜景模式時，手機總是會提醒「請保持穩定」，因為這個時候手機正在拍攝多張照片，並加以融合。如果融合花的時間越長，手晃動的機率就越高（且手就越酸）。

另外iPhone 11 Pro Max還有一項特點，就是裝置可以自動判斷自己是不是被放在安穩的環境當中，越安穩的環境（如架設在腳架上），手機將會自動判斷，並將曝光時間拉長，拍出來的影像就越清晰。

再者，P30 Pro、S10+與Pixel 3若是想拍攝夜景，使用者都必須特地開啟這項功能，而iPhone 11 Pro Max則是會自動判斷環境光源，在低光源的環境下（大約10流明以下）就會自動開啟夜拍功能，使用者只需要管「拍攝」這件事就好了，Apple官方號稱要讓攝影師「過著輕鬆的人生」。

超廣角鏡拍攝

在超廣角鏡的拍攝方面，除了Pixel 3之外（因為只有單鏡頭，沒有廣角功能），其餘三支手機的表現相當，不過iPhone 11 Pro Max的超廣角鏡頭還有二個小特色，讓人感到Apple的貼心之處。

提醒你超廣角拍起來可能更美：

在使用iPhone 11 Pro Max廣角鏡頭拍照時，你會發現除了中間畫面外，邊框的部分（紅框處）也會有影像，而這部分的影像就是由超廣角鏡頭所呈現，有的時候你也可以參考這部分呈現的感覺，來判斷是不是切換成超廣角拍攝，畫面會更好看。

畫面裁切有餘裕：

以往手機照片拍歪了，多數人如果不是選擇重拍，那就是會利用剪裁的方式，稍微選轉照片角度，讓畫面中的人物看起來是正的；但相對地，如果拍歪的角度越大，需要裁切的畫面就會越多。

不過如果你使用的是新款iPhone，每當你拍攝一張照片，系統會「貼心」地再用超廣角鏡頭幫你記錄下一張影像，這時候如果畫面拍歪了，要使用照片編輯功能來選轉裁切畫面角度時，系統會自動地使用超廣角鏡頭所拍攝下的影像來補足原本被裁切的部分。

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