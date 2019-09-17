大家電「史上回饋最高2400元」！愛買週年慶千項商品34折起

▲愛買週年慶千項商品34折起。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

愛買首波週年慶於9/18～10/1開打，推出家電、民生用品、在地生鮮食材等共2400項商品獨家優惠，最低34折起。期間購買大家電單筆滿3000元不僅現折300元，折後單筆滿5000元再送500元現金抵用券，再加上刷指定信用卡滿9000元享分期回饋200元，等於買電視滿12000元最高可回饋2400元。

除了祭出大家電回饋外，快樂購會員於愛買首波週年慶期間消費滿1000元最高還送350點，為今年會員點數贈送最多回饋的一次。另外，即日起至10/16，首次下載HAPPY GO APP不用消費，限時加碼賺100點點數。

愛買表示，今年週年慶結合多項資源，包括手機支付回饋最多、家電折扣回饋最多、並結合50家廠商品牌回饋，更趁週年慶推出42折起的鍋具換購活動，一口氣回饋資源高達2千萬，力拼百貨公司週年慶，預計希望帶動業績成長2成。

至於家樂福則自9/18至10/1期間推出台灣週，以「社企永續」、「傳承滋味」、「人氣拌麵」、「家福嚴選生鮮」四大主題呈現，一次蒐羅許多台灣在地好品牌超過數百支，除了引進具有歷史傳承故事的好物，還有許多社企商品在其中，希望讓消費者認識更多的台灣之光，像是幫助在地梅農經濟的2021老梅肉，以及御鼎興濁水琥珀醬油、屏大薄鹽醬油等。

家樂福表示，除了地方的隱藏冠軍、台灣之光之外，家樂福的自有品牌也推出多年，積極推出新包裝及新商品，並與知名製造商攜手開發各種優質商品，目前品項數已多達千支。其中，「家福嚴選生鮮」的契作養豬農，以動物福利為出發點，還登上Discovery專題，改變一般人對於豬舍惡臭的刻板印象，後續也將以通路的力量繼續推廣與支持好的產品。

►這些商品比週年慶還便宜！