　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大家電「史上回饋最高2400元」！愛買週年慶千項商品34折起

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 量販，愛買 。（圖／業者提供）

▲愛買週年慶千項商品34折起。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

愛買首波週年慶於9/18～10/1開打，推出家電、民生用品、在地生鮮食材等共2400項商品獨家優惠，最低34折起。期間購買大家電單筆滿3000元不僅現折300元，折後單筆滿5000元再送500元現金抵用券，再加上刷指定信用卡滿9000元享分期回饋200元，等於買電視滿12000元最高可回饋2400元。

除了祭出大家電回饋外，快樂購會員於愛買首波週年慶期間消費滿1000元最高還送350點，為今年會員點數贈送最多回饋的一次。另外，即日起至10/16，首次下載HAPPY GO APP不用消費，限時加碼賺100點點數。

愛買表示，今年週年慶結合多項資源，包括手機支付回饋最多、家電折扣回饋最多、並結合50家廠商品牌回饋，更趁週年慶推出42折起的鍋具換購活動，一口氣回饋資源高達2千萬，力拼百貨公司週年慶，預計希望帶動業績成長2成。

▲▼ 家樂福台灣週 。（圖／業者提供）

至於家樂福則自9/18至10/1期間推出台灣週，以「社企永續」、「傳承滋味」、「人氣拌麵」、「家福嚴選生鮮」四大主題呈現，一次蒐羅許多台灣在地好品牌超過數百支，除了引進具有歷史傳承故事的好物，還有許多社企商品在其中，希望讓消費者認識更多的台灣之光，像是幫助在地梅農經濟的2021老梅肉，以及御鼎興濁水琥珀醬油、屏大薄鹽醬油等。

家樂福表示，除了地方的隱藏冠軍、台灣之光之外，家樂福的自有品牌也推出多年，積極推出新包裝及新商品，並與知名製造商攜手開發各種優質商品，目前品項數已多達千支。其中，「家福嚴選生鮮」的契作養豬農，以動物福利為出發點，還登上Discovery專題，改變一般人對於豬舍惡臭的刻板印象，後續也將以通路的力量繼續推廣與支持好的產品。

►這些商品比週年慶還便宜！

ET快訊
8組人完成總統連署登記　呂秀蓮、法師、前十大槍擊要犯都來參戰
柯文哲差一秒選總統！5hrs搶柯大戰　國師團衝市府幕僚擋
瑪莎拉蒂直撞貨櫃車底...「海神三叉戟」噴飛　駕駛慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

全球限量「薯條T、短褲」！麥當勞歡慶「國際歡樂送日」免費送鐵粉

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷Top 1穩居寶座　老蕭加入戰局量販限量開賣

台灣星巴克限定販售！「銀河星空藍」+Stanley全新logo帥翻　7款聯名商品必收

通通都包了！「迪士尼聯名新飲品」可愛翻　小7獨賣限時第2件6折

韓妞私藏神級面膜！每天20分鐘散發「天使光圈」台灣買得到

業者跟風搶出鹹蛋黃口味零嘴　團購手工蛋捲日賣415桶

大家電「史上回饋最高2400元」！愛買週年慶千項商品34折起

【廣編】TEVA新款菠蘿麵包鞋染潮味　穿脫方便把大峽谷風景穿著走

全台最大「松本清」台中開幕了！熱銷TOP3限量販售　連續6天全館88折

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

韓妞私藏神級面膜！每天20分鐘散發「天使光圈」台灣買得到

業者跟風搶出鹹蛋黃口味零嘴　團購手工蛋捲日賣415桶

大家電「史上回饋最高2400元」！愛買週年慶千項商品34折起

【廣編】TEVA新款菠蘿麵包鞋染潮味　穿脫方便把大峽谷風景穿著走

全台最大「松本清」台中開幕了！熱銷TOP3限量販售　連續6天全館88折

「鬼精靈大福」可愛炸裂！星巴克秋季新品通通吃起來

地球又小又脆弱，在有限資源裡建築師該怎麼做？

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

全球限量「薯條T、短褲」！麥當勞歡慶「國際歡樂送日」免費送鐵粉

出差必備「極簡懶人保養法」！早起敷一片就能神救援

嘉縣環境清潔競賽　市場、道路、公園與公廁無預警考核

想住國外休閒風格...　設計師「架高地坪+運用三元素」讓他圓夢

不斷更新／張志豪2分砲！兄弟2比0領先

中職／拚二壘手獎票選資格　吳東融：符合資格就是肯定

iPhone 11壓低定價策略奏效！ 　在中國大陸預購情況熱門

圖／太神啦！2019台中電競嘉年華交通與接駁車懶人包

越焦慮、越愛跟風！專家打臉「做自己好難」盲點...懂低調才是黑馬

華為願一次性賣5G技術！任正非：6G研究也領先世界　估計10年後使用

世界保生大帝廟宇聯合總會長王文宗　抗議政府刁難大陸祖廟入境

紅黑白配色加上歐式水晶吊燈　Thai J鍋物用餐環境好奢華

消費熱門新聞

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷To..

全球限量「薯條T、短褲」！麥當..

好市多「獨賣洗衣精」讓波蘭人寫..

開工應援懶人包！「10家咖啡優..

抽！台啤限量750組「旅行小包..

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「..

全台最大「松本清」台中開幕了！..

「秒殺級」山竹又來了！賣場緊急..

收假提神最強應援！小7精品咖啡..

出差必備「極簡懶人保養法」！

「鬼精靈大福」可愛炸裂！星巴克..

免排隊就能吃「大師兄銷魂乾拌麵..

台灣星巴克限定販售！「銀河星空..

秋蟹配神級飲料超鮮甜吃過回不去

更多熱門

相關新聞

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

復古老牌新滋味！繼與森永牛奶糖、蜜蜂工坊推出聯名甜點後，全聯再找來經典人氣品牌吉比花生SKIPPY推出聯名商品，其中還把台式麻糬結合花生醬，鹹香風味別具特色，預計又將掀起網友嘗鮮風潮。

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷Top 1穩居寶座　連老蕭都加入戰局

信義區非主因　京華城老員工感嘆

「秒殺級」山竹又來了！賣場緊急補貨上架　JASONS限量特價229元

直播拍賣搶「山竹財」狂賣600斤

關鍵字：

量販家樂福賣場愛買週年慶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面