手機遙控鍋碗瓢盆！松菸超奇幻連環樹洞　「同根聲」讓觀眾創作交響樂



▲松山文創園區近日展出《同根聲：荒物聲響裝置展》。（影／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

看到鍋碗瓢盆你會想起什麼？小時候奶奶炒菜的鍋子，或是與家人之間的情感。松山文創園區近期展出《同根聲：荒物聲響裝置展》，展場空間透過光影，彷彿變成洞窟般的「連環樹洞」；而觀眾拿起手機掃描QR Code，就能遙控鍋碗瓢盆，發出聲音，宛如一場奇幻的交響樂，讓每個進入展場的人共同創作「同根聲」。



▲將老物件轉化成獨一無二的敲擊樂器。（圖／松山文創園區提供，下同）

製作團隊「地衣荒物」與「融聲創意」運用生活道具結合科技，透過互動網頁連動聲音裝置，將老物件轉化成獨一無二的敲擊樂器，延伸空間與材質自身的共鳴。觀眾通過行動裝置掃描QR CODE即可開啟介面進行互動，使具象與抽象的聲響，因共振填滿空間。

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▲觀眾通過行動裝置掃描QR CODE，就可以自由遙控鍋碗瓢盆發出聲響。

「地衣荒物」運用各式鍋碗瓢盆、農具、老式三輪車、大型茶葉桶等物件堆疊組合，混搭鏟米的勺子、早期度量的秤、吃飯拿來蓋菜的金屬網罩，透過拼接、組裝，打破物件原本使用的方式，讓平凡的日常用品轉化成超現實的裝置藝術，圓錐與漏斗狀的金屬造型，讓作品充滿了聲音質感。

大量枝條串接形成的光影變化，結合4組風格獨特的荒物聲響裝置情境，讓展場空間幻化為地底洞窟般的「連環樹洞」，人們在聲響、光影的奇異交融中，跟著這些物件的記憶，一起成為歷史的一部分。

而「融聲創意」運用電磁鐵與訊號裝置，製作融合場景的聲音設計，並創建了互動網頁，透過觀者使用行動裝置互動與敲打，與每一區的物件設計產生互動，在一邊找尋聲音來自哪裡的同時，似乎也想起小時候奶奶炒菜曾經用過的鍋子，還有隔夜的飯菜總是會被有洞的金屬網罩住，半夜起床肚子餓還會偷拿一塊饅頭⋯。這些物件被敲擊時所呈現出來的狀態，反映了它曾經被使用過的痕跡，也訴說著每個人生活在這片土地上的故事。

松山文創園區「藝異空間」位於南向製菸工廠一樓，致力於主動發掘優秀的團隊與策展提案，提供展場規劃、視覺設計、製作經費、行銷資源，以共同策展形式完成對藝術的最終信仰。2019以「記憶」為系列主題，結合多元觀點、手法、媒材，展現對於家、對於土地、對於老物件、對於自身的種種回憶。

《同根聲 Initial Resonance｜荒物聲響裝置展 2》近日在松山文創園區「藝異空間」展出至10月20日。

同根聲Initial Resonance｜荒物聲響裝置展2

展覽時間：2019/8/28-10/20｜10:00-18:00

展覽地點：松山文創園區｜藝異空間（南向製菸工廠一樓）

主辦單位：松山文創園區

展覽地址：台北市信義區光復南路133號

製作團隊：地衣荒物、融聲創意

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