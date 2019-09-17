郭鎧紋憶921！102秒發出地震速報「世界最快」　仍被酸馬後炮

▲921地震當時，雲林縣斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／慈濟基金會提供）

記者賴文萱／台北報導

20年前921大地震1分多鐘的劇烈搖晃，造成全台上萬民眾傷亡，經濟損失達新台幣3,600多億元，災情慘重。當年擔任中央氣象局地震測報中心主任的郭鎧紋回憶，當時地震中心花了102秒送出地震報告，被國外專家讚是世界最快，但在台灣仍被酸是「馬後炮」，不過，他感謝這些人的鞭策，讓氣象局能夠不斷精進速報速度，觀測地震就是跟時間賽跑，多快一秒就能多降低一點傷亡。

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▲氣象局前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

郭鎧紋回憶，因為以前電腦、網路沒有現在發達，在民國77年時，只要1小時就能把地震報出來，將地震報告傳真到電視台去，他那天就會覺得很開心，覺得自己處理得不錯。民國88年921大地震時，他才剛接任地震測報中心主任2年，那次只花了102秒送出地震報告，讓當時國外相關單位看到都大吃一驚，說是「世界最快」。

「當時處理921地震報告的速度在國際間獲得高度肯定」，但郭鎧紋感嘆，在台灣仍被砲轟是馬後炮，還被酸102秒全台灣都已經搖完了，就算世界最快又怎樣。談起這件事，他說，他對那些人衷心感謝，因他們的鞭策，氣象局一直努力在進步並提升測報能力。

▲氣象局持續提升發出地震速報的速度，從20年前100多秒，到現在縮短至15秒左右。（圖／記者姜國輝攝）

郭鎧紋說，在921地震之後，處理地震報告的速度持續縮短，後來終於縮短到30秒以內，現在也越做越好，到了最近，發生在宜蘭外海的地震，可以收到警報後才開始搖，已經開始能達到預警功效。

「但還不可以驕傲！」，郭鎧紋說，因為這種預警主要是用空間換時間，離震央遠的地區，收到預警時間才會比較長，不過，離震央最近的地區其實才是最需要強震資料的，他也勉勵現在的氣象局同仁，革命尚未成功，要繼續努力進步。

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