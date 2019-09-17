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美國傳贏了「WTO貿易判決」！　可對歐盟徵收110億美金關稅

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▲▼WTO,世界貿易組織,日內瓦,瑞士。（圖／路透）

▲報告指出，世界貿易組織（WTO）將做出對美國有利的貿易裁定。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國自2006年就認為，歐洲國家非法補貼飛機製造商空中巴士（Airbus），雙方糾紛長達13年。2份報告周末指出，美方可望贏得長達13年的貿易糾紛，經WTO裁定後，將獲得授權，針對歐盟出口的商品徵收110億美金的關稅。此消息一出，空中巴士股價下跌3.65％。據了解，歐盟也已針對美國飛機製造商波音公司（Boeing）提出相似申訴。

▲▼空中巴士Airbus。（圖／路透）

▲美國認為，歐盟對空中巴士（Airbus）提供非法補助。（圖／路透）

綜合《路透》、《政客》（Politico）報導，2份獨立報告指出，WTO已經準備好做出有利於美國的判決。如果此事獲得證實，華盛頓將可以針對4月提出的「歐洲出口產品清單」徵收關稅，彌補其所宣稱損失的110億美元，品項包括飛機以及零件、摩托車、食物、飲料、服飾和珠寶等等。

據了解，美國2006年指出，歐盟向空中巴士提供的「啟動援助計畫」（Launch Aid），是非法補貼貸款，其他國家也單獨資助發展A350和大型客機A380，雙方為此糾纏多年。

9月16日倫敦時間早上10點過後，空中巴士股價立刻下跌3.65％，部分歐洲企業也被影響，法國路威酩軒集團（LVMH）的股價跌了2.6％。

▲▼波音787夢幻客機。（圖／路透）

▲歐盟也針對美國波音公司提出相似反制申訴，圖為波音787夢幻客機。（圖／路透）

CNBC報導，WTO媒體發言人表示，全案仍在審理中，細節必須保密，不願對此發表評論。歐盟執行委員會（European Commission）發言人16日透過電子郵件聲明，對於案情被洩漏一事不予置評，可是歐盟「持續向美國溝通，已經準備好針對彼此的飛機工業，制定一個公平、平衡的解決方案。」

歐盟已經對WTO提起申訴，指出波音公司也接受了聯邦政府的不公平財政協助，甚至效法美國提出徵收關稅清單，品項包括化學產品、冷凍魚類、柑橘水果等商品，價值大約200億美金。

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmström）說，布魯塞爾現在「不想看到針鋒相對」的場面，而且歐盟仍對與美國協商保持開放態度。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

 

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