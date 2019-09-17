理解郭台銘不領表參與連署總統　王金平：我繼續走該走的路

▲王金平拜會盧秀燕時表示，和郭台銘互動一直很好。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前立法院長王金平17日下午拜會台中市長盧秀燕，面對郭台銘不選總統一事，王說，郭上午8點多還邀請他去郭家，告訴他不領表的事，他可以理解郭放棄連署是經過長時間的思考和評估，未來他還是隨著因緣走自己該走的路，至於會不會和郭合作，王笑說，「我們互動都很好啦」。

▲王金平拜會盧秀燕，向盧提出他為台中市所規劃的發展藍圖。（圖／記者鄧木卿攝）

王金平老早就委託國政顧問團針對每個縣市特性規劃出一套適合各縣市發展的藍圖，雲林和彰化部分都已向地方簡報過，和台中市原本也有約，不巧碰上盧秀燕出國，延至今天，不過，巧的是，昨天郭台銘宣布不選總統，使得王拜會盧，令人有更多想像空間。

王金平說，郭台銘會放棄領表連署，可以理解是諸多因素合在一起，經過長時間思考和評估，才做出這樣決定，他給予尊重，至於未來會不會繼續合作，王說，他們一樣都很合作，互動也都很好。

王金平強調，他針對各縣市的規劃藍圖老早就做好，正逐一和各縣市長簡報，不會因為郭董不選而有所改變，他舉例，未來也已約好新北市、宜蘭，一個縣市一個縣市去，就是希望讓中央跟地方有一個夥伴關係的概念，從法令上講，中央跟地方是垂直的，從夥伴關係來講，是水平的。

王說，他在中央這麼久，如果能幫地方做一些規劃，未來跟國政連結在一起，應該是好事情，而今天不會去領表，日後會隨著因緣走他該走的路。