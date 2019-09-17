獨／最新畫面曝光！倉庫大門惡煞砸毀28秒真實呈現　連千毅臉書122字回應

▲連千毅位在高雄的舊倉庫遭到惡煞持棒破壞 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

知名網路拍賣主持人，自稱直播天王的連千毅在高雄市一處倉庫，凌晨時間遭到十幾名不明人士砸毀門口的監視器以及門鈴，而《ETtoday新聞雲》獨家接獲爆料影片後報導，連千毅在臉書發表回應，第一句話就寫了「年輕人太衝動了」。

面對這件事情，連千毅透過臉書來回應，而且還附上電視媒體的報導，第一句話先寫了：「年輕人太衝動了，血氣方剛」，隨後對這件事說明：「凌晨在我舊倉庫外叫囂...引發幫派仇殺 ...，一早睡醒 ， 高雄兩個分局長 、市刑大，來電關心約泡茶，這兩年我做生意做的不錯 ，社會上的事 ，我已不再過問 ， 讓警方強力執法，這時代要的是合謀賺錢 ，而別造成社會紛擾...祝各位財源廣進，日進斗金」。

▲連千毅位在高雄的舊倉庫遭到惡煞持棒破壞 。（圖／地方中心翻攝）

這篇文章就貼在連千毅的臉書，而且還分別回應了三次，每一次除了文字內容是一樣的以外，不同的是還附上了三家電視媒體對於這件事相關後續報導。其實就在17日的一早，《ETtoday新聞雲》記者就接獲獨家三段影片，經過追查後發現，連千毅倉庫被砸的時間就在17日凌晨2點左右，當時鐵皮屋門口突然間來了好幾部車輛，從上頭走下來穿著黑衣跟白衣的不明人士。

從影片當中可以清楚看到，這群不名人士超過了十幾名，持著棍棒就在這間鐵皮屋門口狂砸，還可以聽見叫囂、髒話的聲音，伴隨著是砸毀東西的玻璃破碎聲音，就在砸毀門面的同時，不少人還在對街看著這一切發生，看起來就是有備而來，而被砸毀的鐵皮屋大門是緊鎖，似乎是沒有人在，不過後續就發生了追車、砸車，然後遭到警方快打部隊壓制。

▲連千毅位在高雄的舊倉庫遭到惡煞持棒破壞 。（圖／地方中心翻攝）



目前詳細的衝突原因警方還在了解當中，不過為了避免同樣的事情再發生，現在警方已經規劃相關勤務在連千毅的公司、倉庫等地方，加強巡羅。

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