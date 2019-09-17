先別說石虎了...你看過卡佳畫的皮卡丘嗎？抵台從日月潭玩起

▲俄插畫家卡佳抵台於埔里廣興紙寮DIY體驗，畫了一隻皮卡丘。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

因畫石虎爆紅的俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）今（17日）上午來台，觀光局邀她出席18日的集集彩繪列車啟動典禮。觀光局帶著卡佳到南投日月潭遊之外，還帶她到埔里廣興紙寮參與DIY體驗，卡佳就在紙扇上，拓印皮卡丘的圖案，對於自己的創作很滿意。

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▲卡佳在工作人員的指導下，完成拓印並且製成扇子。（圖／觀光局提供）

卡佳在觀光局人員的帶領下，到埔里廣興紙寮參加DIY體驗，她畫了一隻皮卡丘，工作人員在旁邊指導，不論是拓印還是最後的黏貼，卡佳一一完成，最後還拿在手上開心合作。另外，觀光局人員還帶她到日月潭環湖，對於台灣的美景，有別於俄羅斯的景色，卡佳有好奇的地方都會對工作人員提問。

▲卡佳開心的在湖畔和日月潭合影。（圖／觀光局提供）

卡佳在台灣的第一晚，將會入住日月潭的飯店，18日一早前往集集，參加集集彩繪列車的啟航儀式，先前觀光局長周永暉受訪時表示，卡佳這趟台灣行，還會去台中彩虹眷村、台北明星咖啡館、松菸文創園區、北海岸、東北角和宜蘭等週邊景點。

▲俄插畫家卡佳和導覽人員的互動。（圖／觀光局提供）

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